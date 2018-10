Quý ông 46 tuổi bị sốc tim vì hút thuốc lá nhiều như ăn cơm

Đơn vị Nội Tim mạch can thiệp, BV đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân là Bùi Văn S. (46 tuổi, Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ), được chuyển vào viện trong t tình trạng đau dữ dội vùng ngực trái, khó thở, vã mồ hôi nhiều, chân tay lạnh buốt, huyết áp 60/90 mmHg, nhịp tim 40 lần/phút.

Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốc tim, nhồi máu cơ tim cấp, được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, chụp can thiệp động mạch vành cấp cứu, đặt stent động mạch vành.

BS Sơn thăm khám lại cho bệnh nhân S.

Ngay sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của ông S. tiến triển tốt, không còn đau ngực, khó thở, nhịp tim và huyết áp trở lại bình thường. Sau 3 ngày đặt stent, hiện bệnh nhân đã ổn định, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Theo Ths.BS Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Đơn vị Nội Tim mạch can thiệp cho biết, bệnh nhân may mắn được cứu sống do được đưa vào kịp thời khi đã sốc, chỉ chậm ít phút, bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong.

Qua khai thác, bệnh nhân cho biết hàng ngày hút rất nhiều thuốc lá, thuốc lào, có ngày cả bao, liên tục trong nhiều năm. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng hoại tử một vùng cơ tim, hậu quả của thiếu máu cục bộ cơ tim. Nguyên nhân chủ yếu gây nhồi máu cơ tim cấp là do vữa xơ động mạch vành. Những mảng xơ vữa làm giảm khẩu kính lòng mạch và dần dần gây tắc mạch, làm cho máu không đến để nuôi cơ tim được, có thể dẫn đến hoại tử vùng cơ tim nếu không được can thiệp kịp thời.

Trong các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, chỉ cần đến bệnh viện trễ vài phút, nguy cơ chết não rất cao do trong các trường hợp ngừng tuần hoàn, thông thường chỉ 3-5 phút sẽ chết não và mỗi phút trôi đi, bệnh nhân sẽ mất thêm 10% cơ hội sống. Để cứu sống bệnh nhân cần phối hợp nhiều chuyên khoa như cấp cứu, tim mạch...

Theo Thúy Hạnh/Vietnamnet