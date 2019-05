Em bé nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, không phản xạ, nhịp tim chậm, phổi thông khí kém.

Các bác sĩ xác định, đây là trường hợp trẻ sinh non, thể trạng yếu, cân nặng chỉ 1,5 kg nếu không cấp cứu kịp thời rất dễ tử vong nên nhanh chóng tiến hành cấp cứu và đặt ống nội khí quản.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường.

Ông Đặng Xuân Minh (phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì) – người đưa cháu bé vào trung tâm sản nhi kể lại: “Khi đang trên đường về quê, đến đoạn đê xã Bản Nguyên, tôi thấy có một chiếc chăn đặt ngay bên ven đường. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi dừng xe và xuống kiểm tra. Vừa mở chăn ra, tôi giật mình hoảng hốt vì thấy một em bé sơ sinh, trên người không có quần áo gì, chỉ được cuốn tạm bằng một chiếc chăn. Cháu bé khi đó rất yếu nên tôi vội vàng đưa cháu vào bệnh viện để cấp cứu".

Các bác sỹ của Trung tâm Sản Nhi Phú Thọ đang chăm sóc cháu bé.

BS CKI Khổng Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm kiêm trưởng Khoa Nhi Sơ Sinh cho biết: “Cháu bé bị bệnh lý màng trong – một trong những bệnh lý điển hình và nguy hiểm đối với trẻ sinh non. Do đó, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp nhất, ưu tiên dùng những loại thuốc tốt nhất để có thể cứu sống được cháu. Mặc dù xác định cháu bé không có người thân hay người bảo trợ, nhưng Trung tâm vẫn tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn tối đa cho tính mạng của cháu”.

Sau hơn 1 tuần điều trị, hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã tạm bước qua giai đoạn nguy kịch, mọi phản xạ tự nhiên đã tiến triển hơn trước rất nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành cai máy thở cho cháu, cho cháu ăn dinh dưỡng qua đường xông. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa biết bố mẹ cháu là ai nên rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cháu bé.

Yến Lan