Phụ huynh hốt hoảng đưa hơn 300 trẻ mầm non ở Bắc Ninh về Hà Nội xét nghiệm sán lợn

Từ sáng sớm nay (15/3), hàng trăm phụ huynh của hơn 200 bé lứa tuổi mầm non huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã đưa con em mình đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để làm các xét nghiệm ký sinh trùng. Tương tự, hơn 100 trẻ đã được đưa đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

TS Trần Huy Thọ, Trưởng khoa Khám bệnh chuyên ngành (Viện Sốt rét) khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội đầu giờ chiều nay cho biết, dù xét nghiệm với số lượng lớn cùng lúc, viện này đã đôn đốc các bộ phận liên quan cố gắng trả kết quả cho các gia đình trong ngày hôm nay, 15/3.

"Các bé được làm các xét nghiệm xem có bị ấu trùng giun đũa chó, nhiễm sán hay không" - TS Thọ nói. Nguồn tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết trong chiều nay sẽ có kết quả xét nghiệm.

Một trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sáng 15/3. Ảnh: Tienphong

Đa số hơn 300 trẻ này đều là học sinh của trường Mầm mon Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) - nơi gần đây có vụ lùm xùm liên quan nghi vấn thịt nhiễm ký sinh trùng.

Việc hàng trăm phụ huynh ồ ạt đưa con đi xét nghiệm sau khi 2 trên 3 bé của trường được gia đình đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với sán lợn.

Trước đó, thông tin trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) có món thịt lợn nổi đầy hạch trắng (dấu hiệu của bệnh sán gạo) khiến nhiều phụ huynh lo ngại, không cho con đến trường. Công ty cung cấp thực phẩm cho trường này từ năm 2018 cho rằng thịt lợn không có gì bất thường, được bán với giá không rẻ.

Đến trưa 5/3 vừa qua, phụ huynh bất ngờ vào kiểm tra bếp ăn của trường, phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi, khác với cam kết cung cấp thịt tươi sống. Nhiều loại chân, xương gà dùng để nấu cháo cho các cháu bốc mùi hôi thối. Họ đã chụp ảnh, ghi hình để tố cáo.

Được biết, cơ quan công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thực phẩm và đưa đi kiểm nghiệm.

Ngày 5/3, Ban Quản lý ATTP tỉnh thành lập đoàn kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm, xác minh nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn do Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành cung cấp. Công ty này cung cấp thực phẩm cho bếp ăn từ đầu năm học 2018-2019. Bếp ăn Trường Mầm non Thanh Khương có 568 học sinh, trước khi sự việc xảy ra, 100% học sinh tham gia ăn bán trú.

Công an huyện Thuận Thành cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành niêm phong lô thịt gà các phụ huynh nghi ngờ không bảo đảm của Công ty Hương Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 5/3 đã yêu cầu lực lượng công an phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nghi vấn thịt nhiễm sán tại trường mầm non Thanh Khương.

Ngày 6/3, UBND huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Cao Thị Hòe, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Khương. Cùng ngày, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã tiến hành lấy mẫu thịt đã niêm phong và gửi Viện kiểm nghiệm Quốc gia để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

V.Thu