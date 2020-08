Phẫu thuật cứu sống bệnh nhi 8 tháng tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp

Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của PGS TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.



Theo đó, bệnh nhi L. K. T., (8 tháng tuổi, nặng 4,5kg, ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vào viện ngày 3/6 được chẩn đoán thông liên thất phần cơ bè kích thước rất lớn khoảng 11 mm, áp lực động mạch phổi gần bằng áp lực hệ thống và tăng sức cản động mạch phổi nặng trên nền suy dinh dưỡng, nhiễm trùng phổi.

Kết quả siêu âm và thông tim còn cho thấy vị trí rất đặc biệt và phức tạp của dị tật tim bẩm sinh.

Các bác sỹ tiến hành ca phẫu thuật.

Chiều 14/8, Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa với tim mạch can thiệp, ngoại lồng ngực mạch máu, hồi sức tim mạch, hồi sức nhi khoa, nhi tim mạch và thăm dò chức năng tim mạch dưới sự đồng chủ trì của PGS. Nguyễn Lân Hiếu và GS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Qua đó thống nhất phương án kết hợp vừa can thiệp đóng dù lỗ thông vừa kết hợp phẫu thuật bộc lộ tim.

Ngày 15/8, bệnh nhi được đưa vào phòng phẫu thuật Hybrid. Các bác sỹ ngoại lồng ngực tim mạch tiến hành mở lồng ngực để bộc lộ tim. Sau đó các bác sỹ tim mạch can thiệp đã tiến hành đưa dụng cụ đóng dù xuyên qua thành tim được bộc lộ dưới hướng dẫn của siêu âm tim và màn tăng sáng DSA. Trong suốt quá trình phẫu thuật, trẻ được gây mê và hỗ trợ tim bởi các thiết bị đặt biệt của hồi sức tim mạch.

Hiện bệnh nhi đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi.

Sau 2 giờ can thiệp, trẻ đã được đóng dù thành công lỗ thông liên thất và đóng thành ngực an toàn. Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế với tình trạng huyết động ổn định.

Được biết trước đó ngày 14/8, các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế (với sự hỗ trợ của PGS. Nguyễn Lân Hiếu) đã bít dù lỗ dò khổng lồ động mạch phổi thành công cho bệnh nhi Nguyễn Nhật T. (3 tuổi, ở Quảng Bình) có tiền sử hay tím môi đầu chi, vào viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, nôn mửa, nồng độ oxy máu dao động 65- 70%, trẻ tím nhiều.

PGS. Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia hàng đầu về can thiệp tim bẩm sinh, hiện đang chỉ đạo chống dịch tại miền Trung cho biết, phương pháp phẫu thuật Hybird trong điều trị bệnh nhân này lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam vì lỗ thông liên thất rất lớn và chỉ chụp qua đuờng tĩnh mạch (thông thường các nơi khác thực hiện qua đường động mạch) và rất hiếm được thực hiện trên thế giới vì tính phức tạp của kỹ thuật này.

TS. Hồ Anh Bình - Trưởng khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết với sự phát triển không ngừng của trang thiết bị y tế và kỹ thuật can thiệp tim mạch, việc phối hợp đa chuyên khoa tham gia phẫu thuật và can thiệp cho các bệnh lý nặng là giải pháp khả thi hiện nay. Phẫu thuật Hybrid ngày càng đóng vai trò quan trọng trong điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp như: tim bẩm sinh phức tạp, đặt stent graft trong bệnh lý động mạch chủ nặng, thay van động mạch chủ qua da (TAVR), bệnh lý động mạch vành nhiều nhánh.

Hoàng Dũng