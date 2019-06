Phẫu thuật chuyển giới từ bé trai thành bé gái ở Đắk Lắk: Những đứa trẻ bị 'giời hành' vì lạ thường 'chỗ ấy'

Mơ hồ chuyện nam hay nữ

Hôm nay, 12/6, bé Y.D (5 tuổi, ở Đắk Lắk) đã được ra viện sau nhiều ngày phẫu thuật chuyển giới từ bé trai sang bé gái, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện này thực hiện ca phẫu thuật phức tạp như vậy, cũng là lần đầu tiên gia đình chị H'B (SN 1989, mẹ bé D) trải qua những tháng ngày hoang mang, kỳ lạ đến thế.

Khi sinh bé D, vợ chồng chị B ngạc nhiên vì bác sĩ thông báo bé có "chim non", khác với kết quả siêu âm trước đó chị nhận được. Nhưng càng lớn lên bé D càng có những biểu hiện bất thường khi thường xuyên đi tiểu ngồi. Đưa con đi khám ở TP HCM, bé vẫn được chẩn đoán là con trai.

Ngày 24/4, gia đình đã đưa cháu Y.D lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thăm khám, sau khi nhận thấy cháu có dấu hiệu lạ về tư thế tiểu tiện.

Tại đây, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân Y.D có tử cung, 2 vòi trứng, 2 buồng trứng nhưng bộ phận sinh dục ngoài lại có dương vật, có 2 bìu nhưng không có tinh hoàn trong bìu; lỗ tiểu ở mắt dưới dương vật nằm sâu bên trong; không có lỗ âm đạo; không có môi lớn, môi bé…

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chuyển bệnh nhân Y.D xuống Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) xét nghiệm xác định rõ nhiễm sắc thể của bệnh nhân là nam hay nữ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân Y.D được xác định có cặp nhiễm sắc thể 23XX, xác định là giới tính nữ. Trên cơ sở xét nghiệm này, cháu Y.D được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị nội tiết một thời gian. Đến ngày 29/5 các bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành phẫu thuật tạo hình âm vật, lỗ âm đạo và tạo hình môi nhỏ, môi lớn cho cháu.

Các bác sĩ cho biết, sau khi ra viện, cùng với liệu pháp tâm lý để bé Y.D quen dần với việc mình là con gái, bé phải điều trị thuốc cho đến lớn.

Bé Y.D đã được trả lại giới tính thật - là một bé gái - sau 5 năm sống mơ hồ với giới tính của mình. Ảnh: TL

Cách đây đúng 1 năm, tại Hà Giang cũng xôn xao chuyện một gia đình có 3 đứa con đều bị lạ thường cơ quan sinh dục. Một đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tận nơi khám và chỉ định điều trị.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết, trong số 5 bệnh nhân được khám, có 3 anh em trai trong cùng một gia đình bị rối loạn phát triển giới tính.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.M (27 tuổi) được phát hiện có bộ phận sinh dục bất thường ngay sau sinh. Trong cuộc sống hôn nhân, bệnh nhân có quan hệ tình dục nhưng không có cảm giác xuất tinh và cực khoái. Hai người em trai có biểu hiện lâm sàng giống nhau và tương tự anh trai về rối loạn giới tính.

Cả 3 bệnh nhân này qua kiểm tra được xác định không nhạy cảm một phần với Androgen, được bác sĩ tư vấn tâm lý hòa nhập cộng đồng, chỉ định điều trị nội khoa bằng testosteron và phẫu thuật tạo hình niệu đạo theo hẹn.

Ngoài 3 anh em bị "giời hành" vì lạ thường giới tính này, còn có 2 bệnh nhân khác mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh. Trong đó, một bệnh nhân 20 tuổi có giới tính thực là nữ nhưng hình thể nam.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tư vấn tâm lý để bệnh nhân hiểu biết rõ hơn về bệnh, sẵn sàng tâm lý cho phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục nhằm hòa nhập cộng đồng, sử dụng hormone thay thế suốt đời. Trong số 5 bệnh nhân có bé 9 tuổi, được nội soi thăm dò âm đạo và tạo hình âm đạo.

Nguyên nhân rối loạn giới tính?

BS Trịnh Hữu Tùng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết rối loạn phát triển giới tính không hiếm gặp, tỉ lệ xuất hiện là 1/1.500 trẻ sơ sinh.

PGS.TS Lê Tấn Sơn (trưởng bộ môn Ngoại nhi - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM), nguyên nhân của rối loạn này là do bất thường bẩm sinh về nhiễm sắc thể, hoặc do tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh, do bất thường về tuyến sinh dục, bất thường cơ thể học của bộ phận sinh dục...

Trước đó, trường hợp trẻ đầu tiên ở phía Nam được xác định lại giới tính là bé N.H.B.M (SN 2012, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Khi sinh ra, bé M. có dương vật nên gia đình coi bé là con trai. Khi bé 3 tuổi, ba mẹ phát hiện vị trí lỗ tiểu của bé không bình thường và sau đó bác sĩ phát hiện hai bìu không có tinh hoàn.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ xác định bé có bộ phận sinh dục bên trong là nữ (có tử cung, buồng trứng, âm đạo, có âm vật). Kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể giới tính cũng cho biết bé là nữ. Bé B.M. được phẫu thuật tạo hình sinh dục phù hợp với giới tính nữ và được trao giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính.

Một trường hợp hi hữu khác là bé M.N.H. (SN 2013, Cà Mau) có tính cách, gương mặt, các động tác đều của một bé trai, nhưng một bên sờ không thấy tinh hoàn.

Bé được phẫu thuật nội soi để tìm tinh hoàn còn lại và thật bất ngờ, trong quá trình nội soi phát hiện trong bụng bé có hình ảnh tử cung. Tuy nhiên, bé vẫn có hai tuyến sinh dục giống hai tinh hoàn. Kết quả sinh thiết hai tinh hoàn của bé hoàn toàn bình thường, nhiễm sắc thể giới tính là nam. Cấu trúc tử cung sau đó được cắt bỏ, hai tinh hoàn được cố định đúng vị trí.

Sau mổ bé hồi phục rất nhanh. Bộ phận sinh dục ngoài của bé thật sự là của một bé trai bình thường và khi lớn lên sẽ có con như bao người đàn ông khác.

T.Nguyên