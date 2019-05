Nữ bệnh nhân 'thâm niên' 20 năm tiểu đường suýt mất mạng vì 'ổ bệnh' quanh người mà không biết

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.N. (61 tuổi, trú tại An Dương, Hải Phòng) trong tình trạng đường huyết tăng cao, bí tiểu nhiều ngày, tiểu ra máu cục, thể trạng yếu.

ThS.BS Ngô Văn Bằng, khoa Ngoại chung, cho biết nữ bệnh nhân bị đái tháo đường hơn 20 năm, kèm suy tuyến thượng thận do dùng thuốc không rõ nguồn gốc.

Nữ bệnh nhân vừa được phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân đi khám sau khi đi tiểu ra máu và được chỉ định sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng.

Gần đây, bệnh nhân thường xuyên đi tiểu ra máu, thậm chí tiểu có lẫn máu cục kèm đường huyết tăng cao, cơ thể mệt mỏi, suy nhược.

Qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán người này bị u bàng quang trên nền bệnh đái tháo đường 25 năm, suy yếu thượng thận và cao huyết áp.

Theo bác sĩ Bằng, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, nếu không sẽ rơi vào tình trạng bí tiểu, bàng quang dồn nhiều máu cục, mất máu, ảnh hưởng tính mạng.

Ngoài đái tháo đường, bệnh nhân này bị một số bệnh như u bàng quang, tiểu máu, máu cục nhiều lần trong thời gian dài, bàng quang bị viêm nhiễm nặng, nên quá trình mổ nội soi gặp nhiều khó khăn.

“Rất may, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân ổn định, qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện, người bệnh tỉnh, tiếp xúc được, không sốt, bụng mềm, hai thận không to. Do đường huyết cao, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi để phục hồi thể trạng cho hướng điều trị tiếp theo”, bác sĩ Bằng nói.

Đa số bệnh nhân bị đái tháo đường kèm các bệnh lý tiết niệu như sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang, u bàng quang… đều được xử lý bằng phương pháp nội soi. Đối với người bị đái tháo đường, việc mổ xẻ cần hạn chế do các vết thương, dù rất nhỏ, thường lâu liền hơn.

Nếu thực hiện phẫu thuật mở thông thường với những bệnh nhân đái tháo đường, vết mổ sẽ lâu liền, gây nguy cơ nhiễm trùng cao. Đặc biệt, những trường hợp không được chăm sóc tốt còn có nguy cơ hoại tử, thậm chí tử vong.

T.Nguyên