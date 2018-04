Nguy cơ bị liệt sau khi ăn chay hơn 30 năm

Sau hơn 30 năm ăn chay, người phụ nữ có nguy cơ bị liệt.

Thời điểm 20 tuổi, khi áp dụng chế độ ăn chay, bà giảm xuống còn 45kg.

"Tôi đã thay thế chế độ ăn thịt và dầu mỡ, đổi lại cân nặng xuống còn 45kg. Từ đó, tôi quyết định ăn chay và được hơn 30 năm. Về sau, tôi cảm thấy đôi chân bước đi không vững, hai chân và tay đều tê bì", bà Tan cho biết.

Bà tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe . Các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm kiểm tra và phát hiện ra rằng, nơron vận động ở tủy sống của bà đã bị tổn hại.

Những người ăn chay dễ bị thiếu vitamin B12

Tình trạng này thường gặp ở người bị tiểu đường hoặc suy dinh dưỡng. Xét nghiệm sâu hơn cho thấy, bà Tan bị thiếu vitamin B12 - chất quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển tối ưu của các nơron. Trên thực tế, tỷ lệ B12 ở cơ thể bà chỉ là 10%.

Theo báo cáo nghiên cứu của các nhà thần kinh học, vitamin B12 giúp bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển của nơron trong cơ thể. Trong các nguồn thực phẩm chứa B12 thịt có tỷ lệ cao nhất.

Do đó, những người ăn chay như bà Tan dễ bị thiếu vitamin B12. Nếu các nơron trong cơ thể bị tổn hại do thiếu B12 thì người bệnh khó đi lại được cũng như trải qua triệu chứng co thắt cơ.

Bác sĩ điều trị cho bà Tan nói thêm, trong khi ông đồng ý chế độ ăn chay giúp giảm cân nhưng nó cũng nguy hiểm nếu áp dụng thời gian dài mà không theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Người ăn chay nên uống bổ sung các loại vitamin B12 để giúp các nơron không bị tổn thương.

Theo Thái An/Vietnamnet