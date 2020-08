Nghệ An: Cách ly, lẫy mẫu ngay 3 trường hợp đi cùng xe khách với BN566

Sáng 3/8, Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 người Nghệ An trên xe khách có BN566. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã cách ly, lẫy mẫu ngay 3 trường hợp này. Trong 3 người này có 2 người ở thị xã Hoàng Mai, 1 người ở huyện Diễn Châu.



Nhân viên y tế Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng truy vết những trường hợp có nguy cơ cao.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 37 trường hợp tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên.

Trước đó, ngày 29/7, 3 người ngày bắt xe khách từ Quảng Bình về Nghệ An. Trên xe có BN566. Trước khi lên xe khách về quê, người này từng tới Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc với bệnh nhân COVlD-19.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang liên hệ với các địa phương để xác định có hay không hành khách Nghệ An đi cùng chuyến xe của nhà xe Kim Chi xuất phát từ Đà Nẵng vào ngày 27/7. Trên xe này chở bệnh nhân 620 về quê ở Hà Nam.

Theo đó, trưa 27/7, BN620 bắt xe của nhà xe Kim Chi về quê Hà Nam. Ngồi trên xe ô tô này có nhiều khách. Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện bệnh sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-COV-2. Sở Y tế Nghệ An thông báo, ai đi trên chuyến xe này liên hệ ngay với SĐT 0912330451 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An) để khai báo Y tế, hướng dẫn cách ly.

Hiện, Nghệ An đang cách ly 724 trường hợp. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 55 trường hợp (39 trường hợp trở về từ Đà Nẵng).

V. Đồng