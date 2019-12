Lý giải vụ bệnh nhân đã chết vẫn... đi khám 12 lần ở Hà Tĩnh

Chiều tối 3/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị có 2 trường hợp bệnh nhân đã tử vong vẫn phát sinh hơn 10,4 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh. Đó là bà Nguyễn Thị Hà (trú tại Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và ông Trần Nuôi (trú tại Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh).



Sự việc mới dừng lại ở đề nghị thanh toán thì BHXH tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nên đã thành lập đoàn kiểm tra, sau đó đã có kết luận:



Ảnh minh họa.

Nguyên nhân sai sót là do điều dưỡng hành chính của khoa Cấp cứu – Chống độc khi thao tác đẩy dữ liệu lên phần mềm liên thông khám, chữa bệnh đã căn cứ vào danh sách bệnh nhân chạy thận chu kỳ của tháng trước và lịch chạy thận của từng bệnh nhân (do khoa lập) để nhập dữ liệu vào phần mềm HIS của bệnh viện, đồng thời thống kê chi phí khám/chữa bệnh BHYT cho tháng sau.



Đối với 2 trường hợp trên, sau khi phát hiện bệnh nhân không đến chạy thận vì đã qua đời, điều dưỡng hành chính dừng thống kê chi phí. Tuy nhiên, do không biết thao tác xóa dữ liệu khám chữa bệnh của bệnh nhân từ đầu tháng, và phần mềm HIS tự động xuất dữ liệu sang cổng tiếp nhận của hệ thống BHYT.



Cán bộ công nghệ thông tin của bệnh viện cũng ấn nút chuyển giám định đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 2 bệnh nhân trên. Sai sót này xảy ra do nhóm giám định tập trung giám định theo tỉ lệ. Trong quá trình rút hồ sơ thẩm định, 2 trường hợp này không nằm trong số hồ sơ được chọn mẫu nên không phát hiện được việc không có bệnh án và bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.



Nhóm giám định chưa đối chiếu số lượt đề nghị thanh toán trên dữ liệu phần mềm và chứng từ thanh toán lưu tại bệnh viện nên không phát hiện được nhân viên bệnh viện đẩy dữ liệu của tháng trước đề nghị thanh toán trong tháng tiếp theo.



Sau sự việc trên, BHXH tỉnh từ chối thanh toán. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau sự việc, điều dưỡng để xảy ra sai sót nói trên đã bị nhắc nhở, đồng thời đã quán triệt khi không rõ về thao tác trong sử dụng phần mềm liên thông dữ liệu khám bệnh bảo hiểm y tế thì phải liên hệ bộ phận công nghệ thông tin để được hướng dẫn, xử lý.



Mới đây, BHXH Việt Nam trình báo Bộ Y tế đề nghị kiểm tra, làm rõ những bất thường trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT thời gian vừa qua tại một số bệnh viện, trung tâm y tế.

Theo đó, có 36 trường hợp đăng ký khám/chữa bệnh dù đã chết. Trong đó, 4 trường hợp tiếp tục lập hồ sơ đề nghị thanh toán tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Thái Bình), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh… Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có trường hợp bệnh nhân qua đời từ ngày 2.6 nhưng trên hồ sơ, liên tiếp các ngày từ 3.6 đến 28.6 vẫn tiếp tục đề nghị BHXH thanh toán 12 lượt khám chữa bệnh với số tiền hơn 8,5 triệu đồng.



Sơn Nguyễn