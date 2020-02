Hải Phòng cách ly tập trung 311 trường hợp để giám sát y tế

Theo đó, địa điểm được UBND thành phố thống nhất chọn làm điểm cách ly tập trung là BV Việt Tiệp 2 (An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày vào tập trung.

Danh sách các trường hợp đưa vào cách ly y tế tập trung do Sở Y tế tổng hợp, phê duyệt, gồm 311 người. Việc cách ly tập trung đối với những người có nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona là để thực hiện giám sát y tế.

Lực lượng cán bộ y tế Hải Phòng triển khai công tác giám sát y tế các trường hợp cách ly

Vào 9 giờ hôm nay (7/2), các trường hợp bị cách ly, cưỡng chế cách ly được triển khai. Theo Danh sách được duyệt cho thấy, số người phải cách ly y tế theo quận, huyện gồm: huyện Thủy Nguyên: 56 người; quận Dương Kinh: 41 người; quận Đồ Sơn: 20 người; quận Kiến An: 21 người; huyện Tiên Lãng: 18 người; quận Lê Chân: 7 người; quận Ngô Quyền: 1 người; quận Hải An: 12 người; quận Hồng Bàng: 2 người; huyện An Lão: 23 người; huyện Kiến Thụy: 23 người; huyện An Dương: 87 người.

Khu vực cách ly tại BV Việt Tiệp 2

Tại quận Hải An, trong số 12 trường hợp cách ly tập trung để giám sát y tế có 3 người Việt Nam trong cùng một gia đình đi từ Quảng Châu về Hải Phòng ngày 04/02, còn lại đều là người Trung Quốc.

Việc hỗ trợ đưa người cách ly tới điểm tập trung được UBND quận và cơ quan công an quận Hải An triển khai lúc 13h30 hôm nay.

Chủ tịch TP Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo Sở, ngành liên quan kiểm tra công tác tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung

Theo BV Việt Tiệp 2 – nơi cách ly tập trung những trường hợp trên cho biết: Đơn vị đã trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho 350 giường bệnh, huy động tối đa hơn 60 cán bộ, nhân viên tham gia công tác phục vụ. Bệnh viện dự kiến sẽ thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh các khu phòng 2 lần/ngày, cung cấp các bữa ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng bằng các dụng cụ 1 lần… đúng theo quy trình của phòng chống nhiễm khuẩn.

Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh cho biết: "Trong quá trình cách ly theo dõi, giám sát y tế nếu có những diễn biến bất thường xảy ra như ho, sốt… BV sẽ đưa trường hợp này về Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Việt Tiệp, cơ sở 2 (đường Nhà Thương, quận Lê Chân) để lấy mẫu xét nghiệm, tuyệt đối không tiến hành lấy mẫu tại chỗ".

Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh kiểm tra lần cuối công tác tiếp nhận các trường hợp cách ly

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự tại Khu vực cách ly; Sở Ngoại vụ liên hệ bố trí phiên dịch hỗ trợ.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở Ngoại vụ phối hợp với các Trường Đại học huy động, bố trí các tình nguyện viên phiên dịch phục vụ 24/24h theo yêu cầu của ngành y; tại các khu vực cách ly cần có các biển quy định, hướng dẫn bằng tiếng Trung; các trường hợp sau một thời gian cách ly, giám sát y tế khi xuất viện cần có giấy xác nhận.

Minh Lý