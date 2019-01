Hai bé trai bị dập nát bàn tay vì tự chế pháo nổ

Hàng năm, người dân đều được cảnh báo về mối nguy hiểm của pháo, nhưng vào dịp Tết vẫn thường xảy ra nhiều vụ tai nạn do nổ pháo. Nạn nhân thường là học sinh cuối cấp tiểu học hoặc THCS, sinh viên. Không ít trường hợp chơi pháo đã bị hỏng mắt hoặc mất bàn tay, ngón tay,…

Các bác sĩ khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mới đây tiếp nhận hai bệnh nhân đến điều trị tại với tình trạng bàn tay bị dập nát do bị pháo nổ.

Bé T.T.Kiên (9 tuổi,Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An) nhập viện do bị tai nạn pháo nổ, đa vết thương nham nhở bàn tay trái. Trước đó, Kiên mua diêm về nhà chơi, cạo đầu đỏ lấy thuốc diêm cho vào một đoạn đũa sắt rỗng rồi nén bột lại. Quả pháo tự chế này nổ tung khi bị tác động khiến bàn tay trái của Kiên dập nát.

Bệnh nhân khác là P.T.Bằng (15 tuổi, Hưng Nguyên, Nghệ An), nhập viện ngày cũng do pháo nổ, vết thương hở 8x2 (cm), lộ xương bàn ngón số một phức tạp, gãy xương ngón tay cái. Bằng cho biết mình bị thương do tự chế pháo bằng cách giã nát đầu que diêm, lấy chất bột đỏ trộn với phốt pho cạo ra từ vỏ bao, quấn giấy lại làm thành pháo nổ, cách làm em tìm hiểu được trên mạng.

Các bác sĩ cảnh báo trong pháo có những hóa chất như phốt pho, lưu huỳnh, người đốt thường phải tiếp xúc rất gần nên khi phát nổ dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực,.... Vùng tổn thương có thể nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp.

Bỏng vùng mặt, cổ dễ để lại di chứng thẩm mỹ về sau, ảnh hưởng đến khả năng tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân. Bỏng ở hai tay và bàn tay sẽ bị sẹo co kéo.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo vết thương do tai nạn khi tự chế pháo nổ rất nguy hiểm bởi sức công phá lớn. Vì thế, gia đình, nhà trường cần giáo dục, phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.

