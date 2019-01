Hà Nội: Nhân viên y tế may áo ấm cho bệnh nhân chống chọi giá rét

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ngoài trời có lúc giảm xuống dưới 10 độ C. Bệnh nhân, người nhà có thể bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết khắc nghiệt này, do đó, nhiều bệnh viện đã tìm cách chống rét cho người bệnh.

Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, 100% buồng bệnh được trang bị đầy đủ điều hòa nhiệt độ hai chiều, nước nóng và chăn ấm.

Kiểm tra nước nóng cho bệnh nhân sử dụng ngày giá rét tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Bên cạnh đó, Viện còn trang bị hệ thống nước lọc nóng – lạnh ở tất cả các khoa điều trị để người bệnh và người nhà bệnh nhân có thể sử dụng trực tiếp khi có nhu cầu.

Thạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Vật tư thiết bị Y tế của Viện chia sẻ, năm 2018, bên cạnh việc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hào nhiệt độ thông suốt cả hai chiều thì Viện đã tăng cường đầu tư thêm 4 tổ máy đun nước nóng (Heatpum) nâng tổng số tổ máy đun nước nóng của Viện lên 8 tổ để phục vụ người bệnh trong dịp mùa đông lạnh giá này.

"Hiện toàn Viện đã được trang bị hệ thống nước nóng phục vụ người bệnh 24/24. Bệnh nhân sẽ không bị lạnh khi có nhu cầu tắm rửa, vệ sinh cá nhân trong thời khắc nghiệt này giá này", ông Khánh cho biết thêm.

Hệ thống quạt sưởi, điều hoà 2 chiều được trang bị tại phòng bệnh của Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tại Bệnh viện K, Ban Giám đốc đã yêu cầu bố trí quạt sưởi tại các khoa điều trị để người bệnh ấm áp hơn, thoải mái, yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Khu vực khám bệnh và các phòng điều trị đều được lắp đặt cửa kín tránh gió, hệ thống máy nước nóng, lạnh, điều hòa 2 chiều. Các phòng điều trị ban ngày được trang bị quạt sưởi ấm. Bệnh viện cũng trang bị thêm chăn ấm và kêu gọi, vận động các đoàn từ thiện, tổ chức trao tặng chăn, mũ, găng tay ấm, bình giữ nhiệt cho người bệnh.

Bệnh viện K kêu gọi các nhà từ thiện hỗ trợ chăn ấm, mũ, găng tay ấm cho người bệnh

Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện K đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ điều trị để tăng cường suất ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp đến tận giường bệnh cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ngoài việc trang bị hệ thống điều hòa 2 chiều và chăn ấm chống rét cho bệnh nhân, viện này còn quan tâm tới việc những người bệnh phải di chuyển ngoài trời vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi giá rét.

Từ cuối năm 2018, các điều dưỡng viên của bệnh viện đã khắc phục tạm thời tình trạng đó bằng việc may 550 chiếc áo khoác cho bệnh nhân mượn khi di chuyển.

Chính tay các nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện hạng Đặc biệt đầu tiên trên cả nước - đã may 550 áo khoác ấm cho bệnh nhân mượn khi di chuyển trong viện những ngày giá rét.

Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai Bùi Minh Thu chia sẻ: Hiện 2 tòa nhà P và Q chưa có đường vận chuyển có mái che nên việc vận chuyển bệnh nhân giữa 2 tòa nhà này vẫn ở ngoài trời.

"Vì vậy chúng tôi đã may những chiếc áo khoác cho bệnh nhân mượn. Nguồn kinh phí để may những chiếc áo này là do chúng tôi tự đóng góp" - Trưởng phòng điều dưỡng nói.

T.Nguyên