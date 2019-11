Đòi sinh con thuận tự nhiên trong tư thế đứng ở bệnh viện, sản phụ suýt mất con

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, vừa qua có tiếp nhận sản phụ N.T.T (32 tuổi, ngụ tại TPHCM) mang thai tuần thứ 40. Lúc nhập viện, chị T. đã có dấu hiệu chuyển dạ, thai to, khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung không mở và vết mổ cũ. Với tình trạng này, bác sĩ đánh giá sản phụ không thể sinh tự nhiên qua ngả âm đạo, chỉ định nên mổ lấy thai để đảm bảo tính mạng cho thai nhi. Song, sản phụ và gia đình không những không nghe theo lời bác sĩ mà muốn “sinh thuận tự nhiên”. Gia đình cương quyết từ chối mọi sự hỗ trợ của bác sĩ trong suốt cuộc sinh mà để sản phụ tự chịu đựng cơn đau, tự rặn…

Qua 2 giờ nhập viện, thai phụ vỡ ối, nước ối vàng, đau bụng dữ dội, sốt cao, tim thai rất nhanh. Bác sĩ trực đánh giá chuyển dạ khó khăn, chỉ định truyền dịch, truyền thuốc hạ sốt. Song, thai phụ và gia đình vẫn không đồng ý thực hiện bất cứ can thiệp nào. Chưa hết, gia đình còn yêu cầu không được thăm khám âm đạo, không để sản phụ sinh trên bàn mà phải sinh trong tư thế đứng, không được tiêm kháng sinh, truyền hạ sốt cho sản phụ, không được tiêm vắc-xin cho con khi sinh ra, phải để nửa tiếng mới được cắt dây rốn, không cho con bú sữa bình…

Một ca đỡ sinh tại Bv Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: Nam Phương

Tình thế khẩn cấp, khi lãnh đạo Khoa giải thích rằng mổ khẩn cấp để cứu thai nhi gia đình mới cho ê-kíp can thịp. Ca mổ thành công, song do để vỡ ối lâu nên cả mẹ con thai phụ phải tiêm kháng sinh, riêng con phải hỗ trợ hô hấp.

Qua tìm hiểu, chị T. chia sẻ rằng khi mang thai đến tháng thứ 4 chị biết đến trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” trên mạng xã hội. Từ đó, chị quyết tâm sinh con theo phương pháp này, không để bác sĩ can thiệp vì muốn con được sinh ra được khỏe mạnh và an toàn nhất.

Trước đó, một em bé đã tử vong sau khi được sinh tại nhà 10 tiếng mới chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa song không qua khỏi. Lãnh đạo bệnh viện nghi vấn người mẹ tự sinh con “thuận theo tự nhiên” nên đã báo cáo vụ việc đến cơ quan công an sở tại và Sở y tế.

Chuyên gia khuyên cáo nên tôn trọng chỉ định y khoa, tôn trọng sự tự nhiên của chuyển dạ, chỉ can thiệp vào những lúc cần thiết thì đó là can thiệp an toàn. Bác sĩ cũng tôn trọng trọng sinh thuận tự nhiên, song đó là sự tự nhiên dưới sự kiểm soát đúng mức của y học hiện đại. Khi có vấn đề nên can thiệp thì phải phát hiện, can thiệp sớm, tránh để lại những hậu quả cho cả mẹ và con.

Theo Phan Nhơn/Vietnamnet