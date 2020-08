Đang cắt tôn, bị mảnh cưa văng trúng vào trúng cổ

TS.BS Nguyễn Duy Tân kiểm tra vết thương ở cổ của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: K.V

Chiều 10/8, TS.BSCKII Nguyễn Duy Tân - Phụ trách Khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn lao động nặng.

Theo đó, bệnh nhân là anh N.H.V., 34 tuổi, ngụ ở quận 12. Anh V. nhập viện vào 19h ngày 20/7 trong tình trạng suy hô hấp nặng, khó thở, khạc ra máu, có vết thương ở cổ, máu ngập đường thở.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi nhập viện nửa tiếng, anh V. cưa tôn bằng lưỡi cưa đá mài, bất ngờ mảnh cưa vỡ văng ra trúng cổ bệnh nhân. Tai nạn bất ngờ khiến anh V. ngất xỉu tại chỗ và chảy nhiều máu. Người nhà đã đưa anh V. nhanh chóng đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản để thở máy. Đồng thời, các y bác sĩ nhiều chuyên khoa đã được huy động hội chẩn và mổ khẩn cấp cứu mạng bệnh nhân.



TS Nguyễn Duy Tân cho biết, vết thương ngoài ở cổ bệnh nhân 5cm, khi mổ các bác sĩ phát hiện khí quản của bệnh nhân đã gần đứt lìa. Cùng đó, bệnh nhân bị chảy máu phía trong rất nhiều, máu tràn vào đường thở nguy cơ gây bít tắt đường thở, dễ dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình thế đó, các bác sĩ đã hút máu kiểm soát đường thở bằng kỹ thuật chuyên sâu, tạo hình khâu phục hồi đóng lại vết thương. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 4 giờ với sự tham gia của hơn 10 bác sĩ và kỹ thuật viên.

Đến hôm nay, sau 20 ngày nằm viện, bệnh nhân đã ăn uống và đi lại bình thường. Các kết quả hình ảnh sau phẫu thuật mới đây cho thấy vết thương khí quản của bệnh nhân đã lành, đặc biệt là không bị chít hẹp đường thở.

TS.BS Nguyễn Duy Tân cho biết, gần đây Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn lao động nặng. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên lựa chọn các dụng cụ lao động chất lượng tốt và đeo bảo hộ lao động. Bên cạnh đó, ngay khi bị tai nạn, bệnh nhân cần được đưa vào t

rung tâm y tế gần nhất sơ cứu, nhất là vết thương hở.

TS.BS Nguyễn Duy Tân thăm khám cho bệnh nhân T. chiều nay (10/8). Ảnh: K.V

Cũng trong chiều nay, TS.BS Nguyễn Duy Tân cũng thông tin về việc bệnh viện này cũng vừa cứu một trường hợp nữ bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chậu trung bên trái. Đó là bệnh nhân N.T.T., 61 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức. Điều đáng nói là bà T. bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần, kèm đó là bị tiểu đường gần 20 năm.

Trước đó, bà T. nhập viện do đau bụng. Kết quả chụp CT phát hiện bà T. bị vỡ động mạch chậu trung bên trái, nguy cơ tử vong cao. Do vậy, bệnh nhân được chuyển qua Khoa Gây mê hồi sức, tiếp đó là Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch. Các bác sĩ tim mạch đã phải phối hợp với nhiều chuyên khoa khác để can thiệp nội mạch, đặt 2 stent phủ qua động mạch, cứu bệnh nhân kịp thời. Hiện tại, bà T. cũng hồi phục rất tốt sau ca mổ, bệnh nhân đứng lên đi lại bình thường.

Kim Vân