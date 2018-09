Đang ăn tiệc cưới, ói ra máu liên tục

Sáng 29-9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết bệnh viện vừa can thiệp kịp thời cứu bệnh nhân T.V.T.C. (33 tuổi) xuất huyết ào ạt mà không biết. Anh C. nhập viện cấp cứu ở trong tình trạng nôn ói ra máu bầm và đi cầu phân đen liên tục. Lượng máu mất đến mức báo động, phải được truyền 3,5 lít máu để bồi hoàn.

Sau khi hồi được sức tích cực, chụp cắt lớp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện phát hiện búi dị dạng mạch máu từ một nhánh của động mạch mạc treo tràng trên, nằm ngay trên thành ruột non đang có dấu hiệu chảy máu. Đây là thủ phạm gây chảy máu kéo dài.

Bệnh nhân được hội chẩn, điều trị khẩn cấp bằng phương pháp can thiệp mạch để nút búi dị dạng. Các bác sĩ đã luồn một ống thông đường kính 1mm vào chính xác vị trí chảy máu nút mạch cứu bệnh nhân. Sau 24 giờ, bệnh nhân không còn triệu chứng chảy máu, sức khỏe người bệnh dần phục hồi.

Vị trí chảy máu âm thầm trong ruột bệnh nhân

Vài ngày trước nhập viện, anh C. đi cầu phân đen nhiều lần nhưng không biết đây là dấu hiệu chảy máu tiêu hóa nên không đi khám. Đang ăn tiệc cưới chưa dùng hết món đầu tiên thì anh ói ra máu liên tục thì mới đi cấp cứu.

Theo BS.CK2 Nguyễn Phước Thuyết, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, can thiệp mạch cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa là một kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu. Theo kinh điển, người bệnh chảy máu ruột non ào ạt như thế này cần được mổ cắt đoạn ruột đang chảy máu. Tuy nhiên, cuộc mổ thường khó khăn, do không dễ tìm thấy vị trí chảy máu trong lòng ruột. Với kỹ thuật can thiệp mạch, người bệnh tránh được cuộc mổ lớn, không cần phải cắt bỏ đoạn ruột, thời gian phục hồi nhanh, thời gian cần nằm viện ngắn.

"Qua trường hợp này chúng tôi lưu ý khi đi cầu phân đen là biểu hiện của chảy máu từ đường tiêu hóa, không nên chủ quan với dấu hiệu này, cần đi khám sớm để tìm nguyên nhân. Việc vào viện trễ có thể đe doạ đến tính mạng.", BS Thuyết nhấn mạnh.

Theo Nguyễn Thạnh/NLĐ