Dân phàn nàn phun thuốc xong muỗi không chết mà bay tràn vào nhà, chuyên gia nói gì?

Tại cuộc họp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác vào cuối giờ chiều 25/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đặt câu hỏi cho các chuyên gia và ngành Y tế Hà Nội về vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay là tại sao phun thuốc muỗi xong muỗi không chết, “bay tràn vào nhà”, có phải do chất lượng thuốc không?

TS Trần Như Dương – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, từ ngày 14-21/8, 3 đội phụ trách của Viện về 3 quận Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội), mỗi quận chọn 1 phường để đánh giá thực sự kết quả thực địa sau khi phun thuốc muỗi.

Theo đó, ở phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai), chỉ số mật độ muỗi trước phun tương đối cao, sau phun 24 giờ các muỗi trưởng thành đều chết, chỉ số về 0, chứng tỏ thuốc có hiệu quả. Kết quả tương tự tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) và phường Khương Thượng (Đống Đa).

“Tuy nhiên, ngoài chỉ số muỗi trưởng thành, chỉ số bọ gậy rất quan trọng, phải đồng bộ với phun thuốc muỗi mới hiệu quả trong phòng chống SXH. Việc phun xong muỗi bay ra không do thuốc” – TS Dương khẳng định.

Lấy dẫn chứng, TS Dương cho biết, tại phường Thịnh Liệt: Trước khi diệt, chỉ số các dụng cụ chứa nước có bọ gậy là 26, sau đó là 12. Tương tự ở phường Thanh Lương là 40-30, ở phường Khương Thượng là 20-7. Điều này cho thấy, chỉ số diệt bọ gậy có giảm nhưng chưa triệt để.

“Sau 24 giờ, chúng tôi làm cả 3 điểm ở 3 phường không phát hiện muỗi trưởng thành. Nhưng bọ gậy không được xử lý hết nên muỗi vẫn phát triển. Phun muỗi là là biện pháp “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” nhưng phun không gian chỉ là tạm thời. Gốc vấn đề vẫn phải là diệt loăng quăng, bọ gậy. Vì bọ gậy nếu ở tuổi 4 sẽ nở thành muỗi trưởng thành chỉ sau mấy giờ, bay từ vườn vào nhà ngay. Đó là nguyên nhân của việc người dân “phàn nàn” phun thuốc xong vẫn thấy muỗi bay” – TS Dương giải thích.

Về chất lượng thuốc phun, hiện nay, thuốc delta methrin là thuốc đầu tay do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo là nên dùng cho phòng chống các bệnh do muỗi, trong đó có SXH.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã đưa hoá chất này vào danh phục các thuốc phòng chống các bệnh do muỗi. Hà Nội hiện có dùng hoá chất gốc này với tên thương mại là Hantox.

“Trong những năm vừa qua, chúng tôi đều có tự đánh giá, giao cho các đơn vị độc lập kiểm tra, nghiêm ngặt, kỹ lưỡng về hiệu lực và tính an toàn. Đánh giá khảo nghiệm thực địa, hiệu lực rất tốt. Đơn cử, tại Hà Nội, ở hai phường Ngọc Hà (Ba Đình) và Thịnh Liệt (Hoàng Mai), từ 20/6-7/2017, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đánh giá muỗi chết sau phun 24 giờ từ 98-98,7%. Đây là mức tốt theo phân chia của WHO” – TS Dương nói tiếp.

