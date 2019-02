Đã có nguyên nhân ban đầu vụ bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine ComBE Five

Liên quan tới việc cháu P.N.B.T (2 tháng tuổi, ở thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị tử vong sau tiêm vaccine ComBE Five, sáng 28/2, Hội đồng y khoa tỉnh Bình Định tổ chức họp để tìm nguyên nhân. Tham dự cuộc họp còn có đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chương trình Tiêm chủng mở rộng, Viện Pasteur Nha Trang...

Hội đồng y khoa tỉnh Bình Định tổ chức họp để tìm nguyên nhân. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết khoảng 7h25 ngày 26/2, chị N.T.Y.P. (29 tuổi, ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa con gái là cháu P.N.B.T. (sinh tháng 12/2018) đến Trạm y tế xã Hoài Châu tiêm vaccine ComBE Five.

Sau khi tiêm 30 phút, thấy tình trạng bé bình thường, chị P. đưa con về nhà. Theo trình bày của người nhà, khoảng 10h cùng ngày thì bé sốt nhẹ, có dấu hiệu khó thở. Người nhà đã đưa cháu lại Trạm y tế xã Hoài Châu lúc gần 11h.

Tại đây, dù được xử trí đúng quy trình xử lý sốc phản vệ nhưng tình trạng bé ngày một xấu đi. Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn đã cử xe cấp cứu cùng cán bộ đến cấp cứu và chuyển bé về Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng bé đã tử vong lúc gần 12h trưa 26/2.

Ông Hùng cho biết, việc tiêm chủng vaccine ComBE Five đã được thực hiện 3 tháng liên tục tại Bình Định. Được biết trong sáng 26/2, Trạm y tế xã Hoài Châu đã tiêm ComBE Five cho 29 trẻ, các trẻ khác đều bình thường, chỉ một trường hợp cháu T. gặp sự cố và tử vong.

"Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành giải phẫu tử thi bệnh nhi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến việc tử vong" - ông Hùng cho biết.

Sự việc được ngành Y tế Bình Định báo cáo Bộ Y tế. Người đứng đầu ngành Y tế Bình Định cho biết thêm, bất cứ thuốc nào đưa vào người cũng có thể gây phản ứng. Trong số hơn 20 tỉnh, thành tiêm vaccine ComBE Five đợt này, chỉ có một trường hợp tử vong. Tỉ lệ này nằm trong ngưỡng cho phép.

Tại cuộc họp ngày 28/2, hội đồng chuyên môn y khoa đã xác định quy trình tiêm chủng được thực hiện đối với bé T. đúng theo quy định. Quy trình bảo quản lạnh vaccine được Trạm y tế xã Hoài Châu tuân thủ tuyệt đối; các quy trình tư vấn và khám sàng lọc đối với tất cả các trẻ được thực hiện theo đúng quy trình.

Các quy trình về tiêm, xử lý cấp cứu trẻ bị phản ứng sau khi tiêm tại Trạm y tế xã Hoài Châu, Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cũng được Hội đồng chuyên môn đánh giá là xử lý phù hợp, đúng quy trình.

"Bé T. tử vong sau tiêm vaccine ComBE Five là do bé bị phản ứng nặng sau tiêm chủng, đồng thời nghi ngờ bé có bệnh tim bẩm sinh" - Hội đồng y khoa tỉnh Bình Định đưa ra kết luận ban đầu.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết sau khi bàn bạc đại diện các cơ quan liên quan đã thống nhất sẽ bỏ lô vaccine ComBE Five được nhập về tỉnh Bình Định trong đợt này, tạm dừng tiêm vaccine ComBE Five trong toàn tỉnh. Trong tháng tới, Bình Định sẽ được Bộ Y tế cấp lô ComBE Five mới để tiếp tục tiêm chủng cho các trẻ trên địa bàn.

Bùi Hải (th)