Công suất xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam tăng chóng mặt

Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tăng sau thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng và một số địa phương, Bộ Y tế đã chỉ đạo và thực hiện tăng năng lực xét nghiệm cho toàn bộ ngành y tế.

Chỉ riêng trong giai đoạn chưa đầy 1 tháng từ 23/7 đến 13h ngày 19/8, hệ thống xét nghiệm của ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm 390.490 mẫu (so với 426.718 mẫu được thực hiện từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam cuối tháng 1 đến 24/7), chiếm 47.8% tổng số mẫu xét nghiệm từ đầu dịch.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, trong tuần đầu tiên mỗi ngày xét nghiệm 5.500 mẫu. Tuần thứ 2 trung bình mỗi ngày xét nghiệm 15.500 mẫu, gấp 2,7 lần so với tuần thứ 1. Tuần thứ 3 mỗi ngày xét nghiệm gần 25 nghìn mẫu, gấp gần 4 lần so với tuần thứ 1 và gấp 1,6 lần so với tuần thứ 2.

Tính từ 25/7 đến nay, Đà Nẵng xét nghiệm nhiều mẫu nhất (khoảng 86 nghìn mẫu), tiếp theo là TP Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Nếu so sánh với các giai đoạn trước của dịch COVID-19 ở Việt Nam, có thể thấy năng lực xét nghiệm được nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn từ 22/1 tới 5/3, xét nghiệm được 3.094 mẫu, trung bình 70 mẫu/ngày.

Trong giai đoạn từ 6/3 đến 22/4, xét nghiệm được 182.109 mẫu, trung bình 3.874 mẫu/ngày. Trong giai đoạn từ 23/4 tới 22/7, xét nghiệm được 237.815 mẫu, trung bình 2.631 mẫu/ngày. Trong giai đoạn từ 23/7 đến 13h ngày 19/8 đã thực hiện 390.697 mẫu, trung bình 14.470 mẫu/ngày.

Hiện cả nước có 123 phòng xét nghiệm có khả năng xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR với công suất tối đa hơn 46 nghìn mẫu/ngày. Trong số trên có 71 phòng xét nghiệm khẳng định, công suất các phòng này là hơn 36 nghìn mẫu/ngày.

Bộ Y tế đã thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm tại 3 khu vực để giúp các địa phương nâng công suất xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

T.Nguyên