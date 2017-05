Cộng đồng mạng dậy sóng vì loạt status thiếu chữ của sao Việt

"C_c nh_m m_u hien n_y tr_ng y tế đ_ng thieu tr_m tr_ng d_u v_y lư_ng ngư_i hiến m_u l_i c_n thiếu. Bởi m_i ngư_i c_n nghĩ hiến m_u có h_i nhưng thực tế hiến m_u c_ r_t nhiều l_i ích như th_i lư_ng s_t thừ_, đư_c xét nghiệm m_u và qu_n tr_ng nh_t b_n sẽ h_nh phúc khi biết với số m_u đó b_n c_ thể cứu s_ng đư_c m_t ngư_i đ_ng g_p nguy c_p" - đây là nguyên văn trạng thái "lạ" của ca sĩ Quang Vinh.

(Nội dung: Các nhóm máu hiện nay trong y tế hiện nay đang thiếu trầm trọng dẫu vậy lượng người hiến máu lại còn thiếu. Bởi mọi người còn nghĩ hiến máu có hại nhưng thực tế hiến máu có rất nhiều lợi ích như thải lượng sắt thừa, được xét nghiệm máu và quan trọng nhất bạn sẽ hạnh phúc khi biết với số máu đó bạn có thể cứu sống được một người đang gặp nguy cấp).

Cùng với Quang Vinh, các nghệ sĩ khác như: Sơn Ngọc Minh, Don Nguyễn, Hoa khôi Trương Diệu Ngọc, ... cũng đăng tải dòng trạng thái mất chữ. Thì ra, đây không phải "sự cố" liên quan đến thiết bị, công nghệ mà các sao Việt đang chung tay kêu gọi mọi người về ý nghĩa của hành động hiến máu cứu người "Making Life Better - Blood is Life" bằng việc viết các trạng thái (status) thiếu các ký tự đại diện nhóm máu (A, B, O).

Chia sẻ gây chú ý của ca sĩ Quang Vinh

"Mất chữ" (Missing Type) là một chiến dịch quốc tế, khởi nguồn từ Anh, nhằm nhấn mạnh việc thiếu máu trầm trọng trong các kho trữ y tế trên toàn cầu. Sau đó lan ra các 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có Mỹ, Australia, Singapore, Canada...

Một số tập đoàn quy mô đa quốc gia cũng tham gia chiến dịch đầy ý nghĩa này như Google, Microsoft... Song song đó, nhiều danh thắng quốc tế cũng hưởng ứng như Nhà hát Opera Sydney (Australia), bảng hiệu của thành phố Toronto ở Canada...

Diễn viên Trương Ngọc Ánh kêu gọi cộng đồng hiến máu nhân đạo

Hoạt động "mất chữ" trở thành một phần của dự án cộng đồng "Making Life Better - Blood is Life" do Tập đoàn CMG.ASIA phát động. Dự án cộng đồng này sẽ được tổ chức thường niên với mục đích nâng cao nhận thức về tình trạng thiếu máu đang thật sự cấp bách và cần sự chung tay của toàn xã hội.

Bên cạnh hoạt động đăng status mất chữ trên các mạng xã hội, nhiều ngôi sao Việt cũng đăng tải những lời kêu gọi việc hiến máu để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, "Making Life Better - Blood is Life" còn mong muốn mỗi người dân Việt Nam luyện tập thể thao nhiều hơn để giúp cơ thể khỏe hơn, máu khỏe hơn. Từ nguồn máu khỏe, mỗi người trong chúng ta đã có thể giúp ích cho cộng đồng bằng việc hiến máu nhân đạo cứu người.

Vào ngày 22/5, dự án cộng đồng "Making Life Better - Blood is Life" sẽ khép lại bằng hoạt động hiến máu nhân đạo tại Trung tâm California Fitness & Yoga ở TP HCM và Hà Nội.

T.Nam