Chuyên gia chỉ cách dự phòng hen phế quản khi thời tiết thay đổi

Hen phế quản có thể được kiểm soát tốt nếu được điều trị đúng cách, theo dõi chặt chẽ, dùng thuốc dự phòng đều đặn và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Do đó, người bệnh cần đi khám chuyên khoa và phải tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Người bệnh hen phế quản luôn phải ghi nhớ tránh tiếp xúc với các yếu tố gây kịch phát cơn hen hoặc làm nặng bệnh, luôn mang thuốc dự phòng theo người, ghi nhớ loại thuốc cần sử dụng thận trọng ở người bệnh hen như: aspirin và các thuốc chống viêm không steroid, thuốc chẹn bêta giao cảm (như propranolol). Cần liên hệ ngay với bác sĩ khi tình trạng hen không cải thiện hoặc có diễn biến nặng dần lên.

Ngoài việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị, người bệnh có thể kiểm soát tốt bệnh hen với những lời khuyên dưới đây:

Phòng nhiễm khuẩn đường hô hấp

Do có liên quan chặt chẽ đến việc thay đổi thời tiết, môi trường sống nên những bệnh nhân hen phế quản luôn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là khi giao mùa, thời tiết lạnh dễ mắc các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do nhiễm vi khuẩn, virut, cảm cúm... làm phế quản co thắt dẫn đến cơn hen cấp.

Tránh tiếp xúc với dị nguyên dễ gây dị ứng

Đối với những người có cơ địa dị ứng càng cần phải chú ý đến môi trường sống, nên tránh tiếp xúc với những dị nguyên dễ gây dị ứng như phấn hoa, bụi bẩn, hóa chất, khói thuốc lá... Nếu môi trường làm việc thường xuyên phải tiếp xúc với chất gây dị ứng như bụi bẩn, hóa chất... tốt nhất nên chuyển đổi nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe.

Không nên làm việc quá sức

Các hoạt động gắng sức quá mức cũng là yếu tố khởi phát cơn hen đối với một số người. Khi vận động mạnh, nhu cầu ôxy tăng khiến bệnh nhân phải thở nhanh, luồng khí ra vào phế quản nhanh và mạnh hơn, ít được làm ẩm và làm ấm hơn đã gây kích ứng các tiểu phế quản gây cơn hen. Do đó, bệnh nhân hen phế quản không nên lao động quá nặng, vận động quá sức, nên làm việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó nên thường xuyên luyện tập thể lực bằng các bài tập phù hợp với sức khỏe, ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng, uống đủ nước cũng là biện pháp hiệu quả ngăn ngừa bệnh tái phát.

Tránh xa khói thuốc

Khói thuốc chứa nhiều hóa chất gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp. Những người bị hen có hiện tượng viêm mạn tính ở đường hô hấp, nếu hút thuốc lá chủ động hay thụ động (hít khói thuốc từ người khác) sẽ khiến tình trạng viêm nặng thêm lên, dẫn đến cơn hen cấp. Ngoài ra, người bệnh cũng nên tránh các yếu tố gây kích ứng đường thở khác như mùi thơm, mùi hắc, phấn hoa, bụi, hóa chất, tiếp xúc nghề nghiệp.

Tập thể dục

Tập thể dục là cách hiệu quả rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Trước khi tập thể dục, người bệnh cần làm ấm cơ thể, xịt thuốc giãn phế quản, tránh không khí lạnh và khô, áp dụng bài tập thể dục phù hợp với khả năng. Trong lúc tập, bệnh nhân lưu ý thở đường mũi và hoàn thành bài tập từ từ, tránh tập quá lâu và gắng sức có thể gây khởi phát cơn hen.

Đối phó với ô nhiễm môi trường

Để đối phó với khói bụi ô nhiễm, bạn nên ở trong nhà và hạn chế ra ngoài trong những ngày thời tiết ẩm ướt khắc nghiệt. Nếu bắt buộc ra ngoài, cần mang khẩu trang để tránh hít phải khói, bụi và các mùi khó chịu. Khi về nhà, rửa sạch mặt, chân tay và súc miệng. Dùng máy làm ẩm không khí để cho phòng không bị khô.

Giữ nhà cửa sạch sẽ

Nhà nên mở cửa sổ để thoát không khí nóng, ngột ngạt khi nấu nướng nặng mùi. Bạn cũng có thể sử dụng máy hút bụi, khăn ướt lau sạch sàn nhà hoặc các vật dụng. Dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tiêu diệt gián và côn trùng, nấm mốc trong nhà cũng giúp cơ thể tránh xã các tác nhân gây hen.

