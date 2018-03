Bà mẹ ở Hưng Yên tự sinh con tại nhà "cho thuận tự nhiên”: Chuyện tào lao, đừng dại mà thử

Thông tin một bà mẹ ở Hưng Yên “khoe” tự sinh con tại nhà theo cách nói trên và gọi em bé chào đời là “em bé liên sinh” đã gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều phụ nữ, nhất là người trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Các chuyên gia y tế thì lên tiếng phản đối gay gắt.

Theo TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trên thực tế cũng có những cuộc đẻ rơi, hoặc sinh con tại nhà không kiểm soát được, em bé chào đời, mẹ khoẻ mạnh là một sự may mắn.

BS Ánh cho biết, quá trình sinh đẻ có nguy cơ rất cao. Người mẹ phải vượt cạn, phải gắng sức nhiều, trong quá trình gắng sức đó sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của người mẹ nếu không có sự trợ giúp của y tế.

Để em bé được chào đời khỏi bụng mẹ, một động lực rất quan trọng là cơn co tử cung, nhưng cơn co tử cung không phải lúc nào cũng êm ả, bình thường.

Một em bé chào đời ra khỏi bụng mẹ phải được đảm bảo về chỉ số sống rất cao (trí tuệ, thể chất...)

“Có lúc nó co rất yếu, trong đó chẳng hạn, ối đã vỡ nhưng cuộc đẻ quá dài, không đẻ được, nguy cơ nhiễm trùng cao, hoặc nếu co quá mạnh, vỡ cả tử cung nếu không có thầy thuốc, y tế giúp kiểm soát, giúp giảm bớt cơn co quá mạnh đó thì rất nguy hiểm” – TS Ánh nói.

Ngoài ra sự an toàn cho mẹ còn có cả cho con. Đứa bé phải tiến triển từ từ, phải ra đời an toàn. Khi đứa bé ra đời an toàn như vậy phải đảm bảo chỉ số sống rất cao. Đứa bé dù có thể ra đời nhưng nếu chỉ số sống trí tuệ, thể lực… không cao thì trẻ cũng không thông minh, khoẻ mạnh như đứa trẻ khác…

Ngoài ra còn có các vấn đề về nước ối, dây rau… cũng có thể có diễn biến bất thường. Ối có thể vỡ sau khi cạn, có thể bóp chặt đứa bé, đứa bé sẽ không thở được, tuần hoàn không còn, có thể suy hô hấp…

Chưa nói đến, sau khi đứa bé ra đời, bánh rau ra rồi, rất nhiều sản phụ tử cung không co lại được, máu chảy xối xả,… có thể chỉ vài phút người mẹ tử vong.

Ngoài ra, sau cuộc đẻ còn liên quan nhiễm trùng sau đẻ, nếu không có sự hỗ trợ của thầy thuốc, y tế, người mẹ sau này về già có thể sa sinh dục, són tiểu…

Theo BS Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp HCM), chuyện tự sinh con tại nhà cho “thuận tự nhiên” như chia sẻ của bà mẹ là chuyện “tào lao”, các bà mẹ khác không nên nhẹ dạ mà thử.

Theo BS Khanh, chuyện sinh đẻ không cần thiết thì không can thiệp thuốc hay mổ. Da kề da (như trong chia sẻ của bà mẹ), y học hiện đại đã thực hiện nhiều. Nhưng chuyện trẻ “tự tìm ti” mẹ là không an toàn mà phải hướng trẻ về phía ti mẹ, trẻ không tự tìm được thì sẽ đói, hạ đường huyết nếu không cấp cứu được rất nguy hiểm.

“Hiện nay, rốn của em bé sơ sinh không băng mà dùng kẹp rốn, nhưng phải biết chăm sóc rốn. Ngoài ra, bánh nhau giống như thịt cá, để ngoài môi trường là "ổ" cho vi trùng phát triển, nằm gần bé sơ sinh thì sẽ dễ uốn ván rốn, nhiễm trùng huyết, viêm màng não chữa không kịp sẽ chết và có thể lớn lên có nhiều di chứng” – BS Khanh phân tích.

Theo TS Ánh, tại nhiều nước như Anh, Pháp, Mỹ… các bà mẹ có sinh tại nhà. Đây là những nước có tỷ lệ sinh ít. Họ có điều kiện kinh tế, khá giả. Những gia đình muốn sinh con tại nhà sẽ đăng ký với bệnh viện, đến ngày dự sinh hoặc có dấu hiệu báo, gia đình sẽ thông báo cho bệnh viện, bệnh viện sẽ chủ động chuẩn bị phòng đẻ tại nhà, rồi mang một ê-kíp đến chứ không phải là sản phụ tự đẻ một mình.

Thu Nguyên