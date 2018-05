Chồng bệnh nhân hành hung nữ bác sĩ ở BVĐK Bắc Kạn bị xử lý ra sao?

Ngày 4/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa nhận được văn bản báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc các thầy thuốc bị người nhà người bệnh hành hung tại BVĐK tỉnh Bắc Kạn vào chiều 31/3.

Người có hành vi lăng mạ, hành hung nhân viên của bệnh viện được xác định là một quân nhân. Theo báo cáo, Sở Y tế Bắc Kạn đã nhận được văn bản của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn về việc xử lý đối với quân nhân có lời nói và hành vi gây mất trật tự tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Chồng bệnh nhân hành hung, lăng mạ bác sĩ điều trị cho vợ mình tại BVĐK Bắc Kạn đã bị xử lý về Đảng, chính quyền.

Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân khu I), tiến hành kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với cá nhân ông Nguyễn Xuân Hưng - quân nhân bằng hình thức: Cảnh cáo về Đảng và chính quyền; không đề nghị nâng lương năm 2018; điều chuyển đến đơn vị khác. Bản thân ông Hưng đã trực tiếp gặp xin lỗi công khai lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa, tập thể khoa Nội và các cá nhân.

Trước đó Cục quản lý Khám, chữa bệnh có công văn đề nghị Sở Y tế Bắc Kạn Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên; trấn an tinh thần nhân viên Y tế tại khoa Nội tổng hợp và nhân viên toàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn giúp yên tâm công tác.

Ngoài ra, Sở Y tế cần phối hợp với Cơ quan Công an địa phương nhằm tăng cường an ninh trật tự tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 31/3, hai nữ cán bộ y tế gồm BS Hoàng Thị Huế và điều dưỡng viên Hà Thị Hảo (đều ở khoa Nội Tổng hợp) đã bị người nhà người bệnh hành hung và có lời lẽ xúc phạm trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

BS. Hoàng Thị Huế, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, nạn nhân của vụ hành hung cho biết: “Tôi đang điều trị bệnh nhân thì anh ấy đòi chuyển cho vợ. Tôi cũng đã sang, anh ấy lại bảo tôi đi lấy đo huyết áp, tôi đang đi thì bị đánh một cái vào sau gáy…”.

Nạn nhân thứ hai của vụ hành hung là điều dưỡng Hà Thị Hảo, khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện. Chị cho biết: “Tôi cũng chạy sang để lấy bộ đo huyết áp thì thấy người nhà cũng chạy theo, bạt một phát cái vào đầu. Tôi còn tưởng ai trêu, nhưng quay lại thấy cô điều dưỡng cũng bị và bác sỹ đi theo sau cũng bị”.

V.Thu