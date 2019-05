Cách thần chết một gang tay vì viêm cơ tim tối cấp, cô gái 9X được cứu ngoạn mục

Ngày 4/5, Bệnh viện 108 thông tin vừa cứu ngoạn mục bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp bằng phương pháp oxy hoá qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Trước đó, cách đây hơn 2 tuần, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu T (SN 1993, quê Bắc Giang) nhập viện khoa Hồi sức tích cực của viện này với chẩn đoán viêm cơ tim cấp.

Khi vào khoa, bệnh nhân đã trong tình trạng sốc rất nặng: rối loạn ý thức, đáp ứng chậm, da lạnh, mạch nhanh 150- 170 lần/phút, huyết áp 60/40 mmHg, khó thở nặng.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp viêm cơ tim thể tối cấp, sốc tim nặng, bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng thở máy, nâng huyết áp bằng thuốc vận mạch.

Viêm cơ tim là tình trạng cơ tim bị viêm, thường do virus, vi khuẩn hoặc nhiễm đơn bào, do độc tính của thuốc hoặc do phản ứng miễn dịch.

Bệnh hay gặp ở người trẻ tuổi với biểu hiện ở các mức độ khác nhau. Trong đó, thể tối cấp được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát cấp tính và suy sụp tuần hoàn trầm trọng, có nguy cơ tử vong rất cao đến 70% nếu không được điều trị tích cực kịp thời.

Với nữ bệnh nhân Trần Thị Thu T, dù đã được điều trị tích cực nhưng tình trạng sốc tim tiếp tục tiến triển xấu, cô gái trẻ tuổi có nguy cơ tử vong chỉ trong một vài giờ.

Trước diễn biến nghiêm trọng của bệnh lý, khoa Hồi sức Tích cực đã chỉ định dùng phương pháp Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal Membrane Oxygenation – ECMO).

Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

Sau khi được hỗ trợ ECMO, tình trạng huyết động cải thiện tốt, cắt được thuốc vận mạch. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân được rút ECMO, cai hỗ trợ của máy thở.

Chức năng tim đã hồi phục tốt, hô hấp ổn định, toàn trạng bệnh nhân khá dần lên. Các bác sĩ dự kiến sẽ có thể ra viện trong 7-10 ngày tới.

Võ Thu