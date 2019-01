Bộ Y tế: Cho nghỉ việc 4 nhân viên y tế vì bị phản ánh qua đường dây nóng

Ngày 15/1, Bộ Y tế cho biết, năm 2018 Tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế 1900-9095 đã tiếp nhận tổng số hơn 65.700 cuộc gọi đến. Trong đó hơn 11.300 cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi (17,25%).

Ảnh minh hoạ

Ngành Y tế đã cắt thi đua 91 trường hợp, điều chuyển sang bộ phận khác 18, khiển trách 171 trường hợp, xử lý kỷ luật 7 trường hợp, nghỉ việc 4 trường hợp. Cùng đó, cải tiến quy trình khám chữa bệnh 590 trường hợp, cải thiện cơ sở vật chất 259 trường hợp, khen thưởng 126 trường hợp.

Hầu hết các ý kiến của người dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng để trả lời theo đúng thẩm quyền và kịp thời. Nhiều ý kiến của người dân được lãnh đạo các cơ sở y tế trực tiếp giải thích cặn kẽ, chu đáo,...

Liên quan đến công tác thanh tra, xử lý vi phạm, Bộ Y tế cho biết, năm 2018 các Sở Y tế tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai thanh tra, kiểm tra công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân, giá thuốc…

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được gần 673.500 cơ sở, phát hiện hơn 116.200 cơ sở vi phạm (chiếm 17,26%); đã xử lý 41.229 cơ sở (chiếm 35,46% số cơ sở vi phạm), trong đó phạt tiền 82,565 tỷ đồng; đình chỉ lưu hành sản phẩm: 220 cơ sở; số cơ sở có nhãn phải khắc phục 685; số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm: 3.870 cơ sở; tiêu hủy gần 4.000 loại thực phẩm do không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

V.Thu