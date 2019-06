Bộ trưởng Bộ Công an, Y tế cùng nhiều quan chức tập thể dục giữa giờ hội nghị

Chiều 12/6, tại Bộ Y tế diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế và Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế tham dự Hội nghị.

Giữa giờ hội nghị, toàn thể hội trường, bao gồm hai vị Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đại biểu đã đứng dậy tập thể dục giữa giờ. Bài thể dục mẫu kéo dài hơn ba phút, có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, với các động tác vươn cao tay và hít thở rất đơn giản.

Rất nhiều người bày tỏ cảm giác tích cực, thoải mái sau khi thực hiện bài tập này.

Từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ Y tế là cơ quan đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu tập thể dục tập thể giữa giờ họp. Đầu tiên, việc tập thể dục được tiến hành ở cấp Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Mới đây nhất, ngày 14/5, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân toàn ngành y nghiêm túc tập thể dục trong lúc giải lao giữa các buổi họp, giao ban, trong giờ làm việc.

Theo Bộ trưởng, tập thể dục giữa giờ làm việc giúp thay đổi tư thế, đỡ mệt mỏi và tăng năng suất lao động cũng như cải thiện sức khỏe. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần chia sẻ là "tập thấy rất thích".

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo an ninh bệnh viện và ngành Y tế

Ngày 26/9/2013, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Trong 5 năm qua, việc phối hợp trao đổi thông tin được 2 Bộ Công an và Bộ Y tế triển khai thực hiện chủ động thường xuyên và linh hoạt; nhiều thông tin quan trọng đã được 2 ngành trao đổi kịp thời, có tác dụng tích cực trong việc phối hợp xử lý.

Nhiều thông tin quan trọng được trao đổi giữa hai bên như: Những diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra tại các cơ sở y tế; vấn đề bạo hành các y bác sĩ, nhân viên y tế; các thông tin phức tạp liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh của một số phòng khám Đông y Trung Quốc, tình hình phức tạp trên lĩnh vực dược, đấu thầu thuốc, một số vụ việc phức tạp liên quan đến nhập khẩu, buôn bán trang thiết bị y tế cũ, quá hạn sử dụng ghi trên bao bì...

Các lực lượng chức năng đã chủ động trong hoạt động trao đổi thông tin, hình ảnh về các đối tượng “cò mồi”, móc túi, trộm cắp, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, các hoạt động liên quan đến ma tuý trong và khu vực ngoài bệnh viện để thông báo công khai, kịp thời cho người dân đến khám, chữa bệnh biết, chủ động phòng tránh, phát hiện, tố giác tội phạm.

Do đó, tình trạng mất cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã giảm đáng kể, nhất là tình trạng trộm cắp móc túi.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ rõ, tình trạng mát an ninh, trật tự trong khu vực bệnh viện đã trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội, làm tổn thương nghiêm tọng cả nhiều phía: Xã hội, cán bộ y tế và người bệnh...

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở y tế đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... bảo vệ an ninh, an toàn bệnh viện. Trong đó, đào tạo cấp tốc nghiệp vụ bảo vệ và phản ứng nhanh cho lực lượng bảo vệ bệnh viện; Xây dựng và củng cố đội an ninh phản ứng nhanh, sẵn sàng đối phó tình huống bất thường; Hướng dẫn người thầy thuốc, nhân viên y tế cách nhận dạng, phòng ngừa tình huống bạo hành; Thiết lập đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động, cơ quan công an gần nhất...

Bộ trưởng cũng đề nghị ngành Công an duy trì, nâng cao hiệu quả các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự của các đơn vị công an, tại các bệnh viện, tăng cường chế độ trực ban trực chiến, ý thức trách nhiệm khi xử lý thông tin, bảo đảm ngăn chặn kip thời các hành vi đe doạ, tấn công bác sĩ, người dân khi đi khám bệnh...

Võ Thu