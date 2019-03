Bệnh viện Bạch Mai lên mạng xã hội tìm thân nhân bé sơ sinh 1 ngày tuổi tử vong tại viện

Chiều 27/3, fanpage Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông báo: Tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh tử vong tại viện.

Theo đó, lúc 16h20, ngày 25/1, Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận trường hợp trẻ nam sơ sinh tên: Nguyễn Trí Thiện (do người đưa vào đặt tên) nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, tim đập rời rạc và không khóc, không tự thở, trương lực cơ ngực nhẽo, không có phản xạ.

Bệnh nhi do một phụ nữ tên Nguyễn Thị Dung, SN 1986, khai địa chỉ tại Xã Xuân An, Thị xã An Khê, Tĩnh Gia, Thanh Hóa đưa vào viện. Chị Dung cho biết: Bé không sinh tại bệnh viện mà được tự đỡ đẻ tại nhà trọ. Mẹ bé bị mất máu và đang được cấp cứu tại Bệnh viện phụ sản Trung ương.

Tuy đã được các bác sĩ nhi khoa tập trung cứu chữa nhưng chỉ một ngày sau, đến 18h50, ngày 26/1, bé trai đã không qua khỏi và tử vong.

Quá trình điều trị cho thấy, bé tử vong do sinh non (khoảng 29 tuần tuổi) và bị ngạt sau sinh non. Bệnh nhi được đưa vào viện khoảng 30 phút sau sinh trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết….

Theo thông tin do chị Dung để lại, mẹ cháu bé tên là Phan Thị Hương (31 tuổi, trú tại Phúc Lộc, Thanh Trì, Hà Nội). Chị Dung cũng để lại số điện thoại của bản thân và của chị Hương. Tuy nhiên, từ khi đưa bé vào viện đến nay, Bệnh viện đã không thể liên hệ với gia đình thông qua những số liên lạc trên.

Hiện thi thể bé trai xấu số đang được quàn tại nhà lạnh, Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện này đã phát đi thông báo nhiều lần nhưng 2 tháng qua kể từ ngày bé trai vào viện và tử vong, chưa có người thân nhận.

Ai là người nhà hoặc có quen biết với mẹ của bệnh nhi trên, xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, SĐT: 024. 3215 1883. Hoặc CN. Nguyễn Thị Hạ: 0986900238.

Bệnh viện cho biết, sau 7 ngày, kể từ khi đăng thông báo - nếu không có ai đến nhận, Bệnh viện Bạch Mai sẽ an táng cho tử thi sơ sinh theo hình thức tử thi vô thừa nhận.

P.V