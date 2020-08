Bệnh nhân 881: ‘Tôi may mắn khi được trở về Việt Nam'

Bà N.T.T. (42 tuổi, quê Nam Định) là bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 số 881 ở Việt Nam. Sau thời gian điều trị, bà được công bố khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Nhiều năm trước, bà T. quyết định rời quê hương. Số tiền làm thuê ít ỏi ở quê không đủ cho người phụ nữ này trang trải cuộc sống. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tưởng tượng của bà là nơi giàu có, bao dung và sung túc. Không suy nghĩ nhiều, bà theo những người bạn rời Việt Nam.

Tại UAE, bà giúp việc cho một gia đình thương nhân. Công việc không quá cực nhọc, chủ nhà tử tế, tuy nhiên, số lương hàng tháng so với ngày ở Việt Nam không cao hơn nhiều. Do hợp đồng đã ký, bà không thể thay đổi dự định nên chấp nhận nán lại "vùng đất của giới siêu giàu".

“Từ đầu năm nay, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát mạnh. Chủ nhà kinh doanh không thuận lợi. Họ chấp nhận cho tôi trở về Việt Nam không phải đền bù hợp đồng, chỉ cần tôi tự mua vé máy bay. Tôi như người sắp chết đuối với được chiếc phao”, người phụ nữ kể lại.

Sau lời đề nghị của chủ nhà, bà lập tức gọi những người bạn ở UAE, liên hệ Đại sứ quán Việt Nam, tìm kiếm chuyến bay “giải cứu”.

Bệnh nhân 881 xuất viện sau 16 ngày điều trị Covid-19. Ảnh: BVCC.

Ngày 9/8, bà T. từ UAE về sân bay Cần Thơ và được cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên (phường 1, TP Bạc Liêu).

“Ngay khi vào khu cách ly, chúng tôi được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Chuyến bay gần 300 người, chỉ có tôi dương tính với SARS-CoV-2. Nhận được thông báo mình là bệnh nhân 881, tôi lặng người, không biết vì sao mình nhiễm bệnh”, người phụ nữ nói.

Chia sẻ sau khi khỏi Covid-19, bệnh nhân 881 cho biết ngành y tế Việt Nam vừa chăm sóc nhiều ca bệnh cộng đồng, vừa tiếp nhận công dân ở nước ngoài trở về. "Tôi may mắn khi được trở về Việt Nam", bà nói.

“Thời điểm về Việt Nam, tôi biết cả nước đang gồng mình chặn dịch Covid-19 ở Đà Nẵng. Số người nhiễm tăng nhanh và bệnh nhân nặng rất nhiều. Từng có lúc tôi cảm thấy mình là gánh nặng, nhưng càng cảm phục hơn sự bao dung của nhân viên y tế. Tôi muốn nhanh khỏi bệnh để họ yên tâm chống dịch trong nước”, người phụ nữ này chia sẻ.

Bởi vậy, bệnh nhân 881 tuân thủ tuyệt đối các chỉ định của nhân viên y tế. Sau 16 ngày điều trị, bà có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh.

“Đà Nẵng trong tôi là vùng đất xinh đẹp và hiền hòa. Do đó, dù Covid-19 đang hoành hành, tôi tin dịch sẽ qua nhanh, trả lại thành phố đáng sống như trước. Tôi cũng là người có nhiều bệnh nền nhưng may mắn được chữa khỏi. Đà Nẵng cố lên và mọi người đừng bi quan nếu không may nhiễm virus. Sự lạc quan, niềm tin chính là liều thuốc hiệu quả nhất giúp chúng ta sớm khỏi bệnh”, bà T. chia sẻ.

Theo Zing