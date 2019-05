Bé sinh non 1,5kg bị bỏ rơi trên đê ở Phú Thọ

Theo bác sĩ Bùi Thị Nguyệt Nga, Khoa Nhi sơ sinh, Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, em bé nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, không phản xạ, da tím lạnh, tim nhịp chậm, phổi thông khí kém. Xác định ban đầu đây là trường hợp trẻ sinh non , thể trạng yếu, cân nặng chỉ 1,5kg.

Ngay khi tiếp nhận, bé được tiến hành cấp cứu và đặt ống nội khí quản. Sau đó, bé được đưa vào nằm lồng ấp và được chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết.

"Bé bị bệnh lý màng trong - là một trong những bệnh lý điển hình và nguy hiểm đối với trẻ sinh non. Do đó, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp điều trị phù hợp nhất, ưu tiên dùng những loại thuốc tốt nhất để có thể cứu sống được bé. Mặc dù xác định bé không có người thân hay người bảo trợ, nhưng Trung tâm vẫn tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn tối đa cho tính mạng của bé" - bác sĩ Khổng Thị Kim Ngọc, Trưởng Khoa Nhi sơ sinh cho hay.

Sau hơn 1 tuần điều trị, hiện tại, sức khỏe của bé đã tạm bước qua giai đoạn nguy kịch, mọi phản xạ tự nhiên đã tiến triển hơn trước rất nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành cai máy thở, cho bé ăn dinh dưỡng qua đường xông.

Theo VTV