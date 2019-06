Bé Bình An lần đầu được gặp người mẹ ung thư lựa chọn cái chết để sinh con

Vậy là hai mẹ con bé Bình An - chị Nguyễn Thị Liên đã được gặp nhau, sáng 13/6, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đó là giây phút chị đã đếm từng ngày từ lúc nghe tiếng khóc chào đời của bé, chiều 22/5.

Sáng 13/6, chị Liên cùng chồng - anh Đỗ Văn Hùng, và các bác sĩ Bệnh viện K lên chuyến xe ngược về phía phố Triệu Quốc Đạt, Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cách Bệnh viện K 13km.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt mà người mẹ không được biết trước, từ 7h sáng ngày 13/6, cuộc hội chẩn do GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện k chủ trì để đánh giá tình hình sức khoẻ của Liên trước khi sang Bệnh viện Phụ sản.

Có mặt trên suốt hành trình cùng Liên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS.TS Trần Văn Thuấn cũng không kìm được xúc động. Giám đốc Bệnh viện K nói đây là khoảng khắc, giây phút tất cả chúng ta đều mong chờ.

Giây phút ấy chị và tất cả mọi người đểu hiểu và đếm từng ngày để chứng kiến, khoảnh khắc hàng ngày ôm con quá đỗi giản đơn với những người mẹ khác nhưng là cả sự nỗ lực, gắng hết sức để vượt qua những cơn mê man đến gần với hiện thực được ôm con – bé Bình An.

Chị Liên run run, nhìn thật kỹ đứa con chị đã hi sinh cả mạng sống để chờ em ra đời. Mẹ Liên vừa khóc, vừa cười "Bình An nắm tay mẹ à", chị nghẹn ngào quá...

Đứng bên cạnh chị, anh Đỗ Văn Hùng chỉ biết rơi nước mắt. 3 tuần qua, ông bố 31 tuổi chạy đi chạy lại giữa 2 viện để tranh thủ bên cạnh vợ một chút, cạnh con một chút.

Ước mơ bình thường nhỏ nhoi của bất kỳ người mẹ nào khi đón con chào đời, với chị Liên sao mà khó khăn, xa xôi, chị chờ tới 3 tuần, với bao nỗ lực của hai mẹ con để có giây phút đoàn tụ này. Trước đó, khi sinh con trong ca mổ hi hữu xong, chị nói "Chỉ cần nhìn thấy con một lần là chị đã mãn nguyện lắm rồi"

Giây phút đoàn tụ 4 người đã được mong chờ bấy lâu của gia đình chị Nguyễn Thị Liên - anh Đỗ Văn Hùng.

Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến và Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương là những người trực tiếp động viên, đưa chị Liên đến nơi con trai Bình An đang nằm.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng cho bé Bình An

Chưa có cuộc gặp gỡ nào tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà mọi người xúc động, ai ai cũng rơi nhiều nước mắt nhiều đến thế. Bình An còn đỏ hỏn được các bác sĩ đưa đến nằm gọn trong tay mẹ Liên. Nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của sự mãn nguyện của mẹ Liên, bố Hùng và cả gia đình bé Bình An.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng quà và động viên các y bác sĩ của 2 bệnh viện cùng gia đình cố gắng, nỗ lực điều trị tích cực cho hai mẹ con để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bộ trưởng cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng cho bé Bình An, đây là sự chia sẻ của cán bộ y tế Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng chung tay để mong những điều tốt đẹp nhất đến hai mẹ con.

Giọng nói còn chưa rõ hẳn tiếng, chị Liên vẫn gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng, Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ và tập thể các y bác sĩ hai bệnh viện.

Giây phút ôm con ngắn ngủi chưa đầy 10 phút vì bé Bình An cần đưa vào lồng kính để đảm bảo sức khỏe, trước khi quay trở về Bệnh viện K, mẹ Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An, bé như biết sắp chia tay để mẹ về nên cũng nắm chặt tay mẹ.

Cuộc gặp gỡ xúc động của hai mẹ con bé Bình An tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào sáng ngày 13/6 vừa là cái kết đẹp cho những ngày tháng mong mỏi được ngắm nhìn, bế bồng con yêu trên tay, vừa là khởi đầu mới để hai mẹ con tiếp tục chiến đấu, tuy cuộc gặp gỡ của hai mẹ con không dài nhưng đó là những giây phút lắng đọng không thể quên ....

Chị Liên mang thai đến tháng thứ 4 thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối. Chị quyết tâm giữ lại thai nhi, chịu đau đớn và suy kiệt dần để bé chào đời an toàn. Chiều 22/5, bé trai Đỗ Bình An mới 31 tuần thai đã chào đời nặng 1,5kg, bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành ba Bệnh viện K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bé Bình An chào đời khỏe mạnh là một kỳ tích. Em bé được nuôi dưỡng phát triển trên cơ thể người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, di căn xương, đặc biệt là phổi - nơi cung cấp oxy cho bé, nhưng vẫn phát triển bình thường, chào đời với cân nặng đúng với tuổi thai. Bé Bình An đang được chăm sóc tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Sau 3 tuần tuổi, bé tăng lên 1.700kg.

Suốt 3 tuần qua, sức khoẻ chị Liên có lúc nguy hiểm, tưởng chừng không thể có cuộc gặp gỡ này. May mắn, bằng nỗ lực của các y bác sĩ, gia đình và bản thân chị Liên, gia đình chị đã có thể đoàn tụ trong giây phút ngắn ngủi nhưng được mong chờ bấy lâu...

