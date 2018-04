Bất ngờ trước thông tin bệnh nhân ở Hải Dương bị sốc thuốc khi đi nhổ răng

Thời gian qua, người dân tỉnh Hải Dương bàn tán xôn xao việc một bệnh nhân bị sốc thuốc sau khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhổ răng số 8. Sau đó được người thân chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cấp cứu khiến nhiều người lo lắng.

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Xuân Lúy – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: “Trong bệnh viện chúng tôi ít ngày trước có xảy ra việc như trên, nhưng không phải sốc thuốc như dư luận đồn thổi mà bệnh nhân bị ngộ độc thuốc lidocain”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra sự việc và thông tin đồn thổi không đúng. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lãnh đạo bệnh viện, khoảng 9h sáng 12/4, tại phòng khám răng miệng của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Bùi Minh Kh. (SN 1990), trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang (cùng tỉnh).

Qua khai thác tiền sử, 3 năm trước bệnh nhân đã phẫu thuật nối dây chằng chéo (gây mê tủy sống) và hiện tại chưa phát hiện thêm bệnh gì, đặc biệt không có tiền sử dị ứng.

Tiếp đó, bác sĩ tiến hành khám lâm sàng và từ kết quả chụp phim răng được chẩn đoán: răng 18, 28, 38, 48 mọc lệch má và được chỉ định phẫu thuật nhổ răng 28, 38.

Lúc này, bác sĩ đã giải thích cho anh Kh. về tình trạng bệnh cũng như hướng điều trị và bệnh nhân đồng ý viết giấy cam đoan xin phẫu thuật.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, khoảng 10h30 cùng ngày, bác sĩ tiến hành nhổ răng số 28 và 38 theo quy trình kỹ thuật. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được tiêm 4 ống lidocain để gây tê, quá trình phẫu thuật, bệnh nhân ổn định không có dấu hiệu bất thường và được nằm theo dõi.

Tuy nhiên, khoảng 11h15 cùng ngày, anh Kh. có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và không tức ngực. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Cấp cứu.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương gửi Sở Y tế. Ảnh: Đ.Tùy

“Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da - niêm mạc hồng, mạch và nhịp tim ổn định, phổi thông khí đều, bụng mềm, gan lách không to và được kíp cấp cứu chẩn đoán, theo dõi ngộ độc thuốc lidocain, không loại trừ phản vệ thuốc này sau khi nhổ răng”, bác sĩ Lúy cho biết.

Trước tình trạng trên, kíp cấp cứu tiến hành xử trí theo pháp đồ, cho bệnh nhân thở ô xy, truyền dung dịch qua tĩnh mạch và bệnh nhân tỉnh chậm, lơ mơ, kích thích, nói nhảm, huyết áp dao động từ 85/60 – 80/60, tim đập nhanh đều, phổi không ran.

Đồng thời, bệnh viện tiến hành hội chẩn và xin ý kiến giáo sư đầu ngành và tiếp tục hướng điều trị truyền tĩnh mạch, giải thích tình trạng bệnh cho gia đình.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - chống độc điều trị trong tình trạng còn kích thích, vật vã nhiều, nói nhảm, nhịp tim đều, phổi không ran, mạch 90 lần/phút, huyết áp 90/60 và được chẩn đoán: tiếp tục theo dõi ngộ độc Lidocain, đồng thời điều trị theo phác đồ.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị cấp cứu, bệnh nhân còn những lúc xuất hiện cơn kích thích, vật vã, huyết áp, mạch dao động. Sau khi tiến hành hội chẩn, xin ý kiến Bệnh viện Bạch Mai và thể theo nguyện vọng của gia đình người bệnh. Khoảng 19h30 phút, bệnh nhân Kh. được chuyển lên Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Khu vực điều trị của bệnh nhân Kh. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo dõi, đã ổn định và xuất viện ngày 18/4.

Người nhà bệnh nhân Kh. thông tin, do lúc đầu gia đình chưa hiểu rõ về vấn đề này, cho nên khi thấy con trai nguy kịch ai cũng lo lắng, bất an. Tuy nhiên, được bác sĩ giải thích cặn kẽ tiến hành can thiệp kịp thời đã cứu sống anh Kh. Hôm quay lại bệnh viện điều trị, gia đình bệnh nhân đã cảm ơn kíp cấp cứu và lãnh đạo bệnh viện.

“Bệnh nhân Kh. không phải sốc phản vệ mà do ngộ độc thuốc có tính chất cơ địa nhưng cũng không phải dùng quá liều. Nếu như hôm đó, kíp cấp cứu không nhận biết loại bệnh này kịp thời và có hướng điều trị phù hợp thì nguy cơ tử vong rất cao.

Do đây là trường hợp bệnh nhân có nhiều biểu hiện bất thường, cho nên ngày hôm sau, chúng tôi đã báo cáo gửi về Sở Y tế Hải Dương và khen thưởng, biểu dương kíp cấp cứu. Đồng thời, đưa vấn đề này vào trong sinh hoạt chuyên đề”, bác sĩ Lúy cho biết thêm.

Đức Tùy