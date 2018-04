Bác sĩ BV Xanh Pôn bị đánh: Bác sĩ vẫn sẽ phục vụ những người đánh họ!

Bác sĩ V.H.C chia sẻ với VTV.

Bác sĩ C. cho hay, lúc này anh không muốn thanh minh về những suy diễn của cư dân mạng về nguyên nhân của vụ việc: "Cháu bé không có tội. Cháu bé cũng không làm gì sai cả. Lỗi sai hay đúng là của cơ quan điều tra. Tôi cũng không thể nói được là đã đúng hay sai bởi tiếc là camera ở Khoa (khoa phẫu thuật tạo hình – PV) không có thu âm. Trước dư luận xã hội, nhiều người cho rằng, không tin bác sĩ. Vì thế, tôi không muốn thanh minh với bất cứ ai".

Bác sĩ C nghẹn ngào nói: "Sau khi người nhà khác của bệnh nhi bình tĩnh đến, đã tìm gặp tôi và xin lỗi. Tôi đã nói lại với họ, chúng tôi vẫn sẽ khâu cho cháu bé dù bố cháu có đánh tôi đi chăng nữa. Tôi muốn cho mọi người thấy, dù bác sĩ có bị chèn ép sao nữa thì họ vẫn phục vụ những người đánh họ".

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 13/4, bác sĩ trực V.H.C, 29 tuổi tiếp nhận một bé trai khoảng 7 tuổi với vết thương trên trán. Đi cùng bệnh nhi là người đàn ông cao to, tóc buộc dài.

Theo camera ghi lại, trong lúc ngồi trao đổi về hướng xử lý vết thương, người nhà bé trai hỏi liên tục rồi bất ngờ đứng dậy, xông tới đấm vào mặt bác sĩ C. khiến anh không kịp phản ứng. Một nhân viên cùng khoa chạy vào can ngăn liền bị người đàn ông này chửi mắng, tấn công. Chỉ khi lực lượng bảo vệ và công an phường Điện Biện, quận Ba Đình có mặt, người này mới chịu dừng. Người này còn tự rút hết tiền trong ví vứt lên bàn để "tạo hiện trường giả" phải lót tay bác sĩ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc người nhà bệnh nhân tấn công 1 bác sĩ của bệnh viện này.

Trong văn bản truyền đạt ý kiến của UBND TP Hà Nội ngày 16/4, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu giám đốc Công an TP báo cáo vụ việc này với lãnh đạo TP Hà Nội trước 25/4.

