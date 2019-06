89% người dân Việt tham gia bảo hiểm y tế

Chiều 25/6, tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT”, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH), cho biết tính đến hết tháng 5/2019, đã có 84,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 89% dân số. Dự kiến đến cuối năm 2019 con số này sẽ là 90%.

Trước đó, tại Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 phải đạt tỉ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số.

Điều này có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT theo kế hoạch đề ra trước thời hạn.

Trong số 84,5 triệu dân tham gia BHYT, nhóm do người sử dụng lao động và người lao động đóng là khoảng 13,4 triệu người; nhóm do tổ chức BHXH đóng là 3,1 triệu người; nhóm do ngân sách Nhà nước đóng là 34,2 triệu người; nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng khoảng 17,1 triệu người và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình khoảng 16,7 triệu người.

Bảo hiểm y tế là cứu cánh cho nhiều người dân, đặc biệt khi đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo

Thực tế hiện nay vẫn còn khoảng 10 triệu người chưa tham gia BHYT. Trong đó, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, hoặc đối tượng hộ gia đình cận nghèo ở các thành phố lớn chỉ tham gia khi có bệnh, hay những hộ gia đình thoát nghèo không mua BHYT nữa do không được hỗ trợ 100%.

Theo Bộ Y tế, từ 1/7, nghĩa là chỉ vài ngày nữa, khoảng 1.900 dịch vụ y tế dự kiến sẽ điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở. Cùng với đó, giá dịch vụ y tế sẽ được tính chi phí quản lý. Hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), cho biết theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2019, giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở mới: 1.490.000 đồng (từ ngày 1/7).

Như vậy, giá tối đa dịch vụ khám bệnh dao động từ 26.000 đồng đến dưới 40.000 đồng. Giá dịch vụ hội chẩn để xác định ca bệnh khó có mức tối đa là 200.000 đồng. Hiện tại, giá dịch vụ y tế đang tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng và sẽ tính thêm chi phí quản lý vào giá dịch vụ (hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương).

Tuy nhiên, theo ông Liên, việc điều chỉnh giá sẽ căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và điều kiện kinh tế - xã hội, nếu điều kiện khó khăn, chưa thuận lợi, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Điều hành giá để xem xét, lùi thời gian thực hiện giá dịch vụ y tế tính đủ các yếu tố sẽ được thực hiện vào năm 2021 thay vì 2020.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết việc điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 100.000 đồng so với giá hiện hành thì giá dịch vụ y tế dự kiến được điều chỉnh trong năm 2019 hầu như không có sự thay đổi nhiều.

Đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, các huyện đảo, xã đảo, người có công với cách mạng, thân nhân là cha - mẹ - vợ - chồng - con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội... khi đi khám chữa bệnh được BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nên với các đối tượng này không bị ảnh hưởng bởi việc tăng viện phí.

Q.An