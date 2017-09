3 ngày nghỉ lễ 2/9, bàn mổ cấp cứu không còn chỗ trống, bác sĩ làm việc 200% công suất

Cuối giờ chiều 4/9, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9-4/9, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã tiếp nhận 299 lượt yêu cầu, đáp ứng 299 lượt yêu cầu.

Tổng số người bệnh cấp cứu do Trung tâm 115 vận chuyển cấp cứu là 203 người, có 41 người bị tai nạn, trong đó, có 7 do tai nạn sinh hoạt, 3 do đánh nhau, 32 do tai nạn giao thông với 12 trường hợp chấn thương sọ não.

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức.Ảnh: TH

Tổng 3 ngày từ 2-4/9, các cơ sở y tế Hà Nội đã tiếp nhận hơn 35.100 ca khám bệnh, trong đó, gần 5.500 là khám cấp cứu. Có gần 800 ca là nạn nhân các vụ tai nạn với 311 ca tai nạn giao thông, 317 ca tai nạn sinh hoạt.

Tại Bệnh viện Việt Đức, trong các ngày 1 – 2 – 3/9, trung bình mỗi ngày Khoa Cấp cứu có khoảng 80 ca cấp cứu, nhưng từ đêm 3/9 đến ngày 4/9, số bệnh nhân đến cấp cứu tăng vọt.

Tới khoảng 15h chiều 4/9, đã có trên 70 ca vào viện. 50% trong đó là bị đa chấn thương, chấn thương rất nặng do tai nạn giao thông.

TS.BS Lê Nguyên Vũ, khoa Phẫu thuật tiết niệu – trực cấp cứu tại Khoa Cấp cứu ngày 4/9 cho biết, ngay từ 8h sáng ngày 4/9, do lượng bệnh nhân nặng chuyển về quá đông, Bệnh viện đã phải quyết định tăng cường nhân lực và mở thêm 1 bàn mổ ngoài 4 bàn mổ cấp cứu như những ngày trước.

Chỉ tính đến hết buổi sáng 4/9, đã có 20 bệnh nhân nặng gồm chấn thương sọ não, đa chấn thương, chấn thương gãy nhiều xương được mổ cấp cứu ngay. Trên 10 trường hợp chấn thương, gãy xương nhẹ hơn đã được chuyển nhập viện điều trị nội trú để xếp mổ theo kế hoạch.

Kíp bác sĩ trực gồm 2 bác sĩ chuyên khoa Chấn thương sọ não, 3 bác sĩ chuyên xương phải hoạt động quá công suất đến 200%, tất cả các bàn mổ gần như không có lúc trống.

TS Vũ cũng cho biết, bệnh nhân chủ yếu là do tai nạn giao thông được chuyển về từ các tỉnh phía Bắc. Dù chưa có thống kê cụ thể song qua theo dõi và hỏi bệnh, gia đình nhiều bệnh nhân cho biết bệnh nhân bị tai nạn giao thông có uống rượu trước đó.

Theo “kinh nghiệm” của các bác sĩ cấp cứu, dự kiến đêm 4/9, lượng bệnh nhân chắc chắn sẽ còn tăng vọt bởi thường thì vào ngày cuối cùng, đêm cuối cùng của dịp nghỉ lễ dài ngày, bao giờ số bệnh nhân bị tại nạn giao thông vào viện cũng tăng cao. Nguyên nhân là do lượng người tham gia giao thông, nhất là lượng người từ các tỉnh đổ về Hà Nội tăng vọt.

Võ Thu