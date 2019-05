Trước khi tuyên bố dừng sự nghiệp, cùng nghe lại giọng hát năm 17 tuổi của Hương Tràm: Quá khủng, quá xuất sắc!

Hương Tràm sinh năm 1995 tại Nghệ An, cô được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt - The Voice mùa đầu tiên và giành vị trí Quán quân. Ngay từ khi mới xuất hiện trên sân khấu, Hương Tràm đã khiến các huấn luyện viên The Voice vỡ òa gì có giọng hát quá đặc biệt.

Phần trình diễn ca khúc I will always love you của Hương Tràm thời điểm đó cũng gây sốt khắp mọi nơi. Rồi từng bước, cô gái nhỏ chinh phục khán giả bằng chính thực lực và giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Thu Minh - Trần Lập và nhiều nghệ sĩ đình đám khác từng không tin nổi Hương Tràm tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng lại sở hữu giọng hát cực khủng đến mức "không tin nổi".

Thực chất, Hương Tràm có nền tảng nghệ thuật khá vững vàng. Bố Hương Tràm là NSƯT Tiến Dũng, mẹ là nghệ sĩ đoàn ca múa Nghệ An, anh trai là Phạm Tiến Mạnh - Top 10 chương trình Sao Mai Điểm hẹn năm 2010.

Trước khi đến với The Voice, Hương Tràm từng đăng ký tham gia một cuộc thi ca hát chuyên nghiệp khác, nhưng vì không muốn con gái nổi tiếng quá sớm, bố Hương Tràm - giám khảo cuộc thi ấy đã thẳng tay đánh loại cô. Về phần The Voice mùa đầu tiên, Hương Tràm thú nhận cô đã lén gia đình đi thi. Đến khi vào được vòng quyết định, Hương Tràm mới cho bố mẹ biết tin.

Thời điểm 2013, khi Hương Tràm mới 17 tuổi, cô đã được xem là hiện tượng, một nhân tố tiềm năng ở showbiz Việt. Thành công đến với Hương Tràm là điều đã được định sẵn. Và y như rằng, ở tuổi 23, cô có cho mình tất cả. Hương Tràm luôn gây ngạc nhiên bởi giọng hát đầy đặn, cảm xúc, nhiều chiêm nghiệm. Mỗi lần ra ca khúc mới là 1 lần Hương Tràm gây bão trong làng nhạc.

Theo Helino