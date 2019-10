'Tiếng sét trong mưa' lại gây sốc cảnh anh em cùng mẹ khác cha ân ái

Tập 36 'Tiếng sét trong mưa' vừa lên sóng tiếp tục chứng kiến những tình tiết căng thẳng và mối tình oan nghiệt diễn ra. Vì nhớ thương Phượng, Bình đã không kiềm chế cảm xúc nên đã sang tận phòng cô trong đêm mưa bão.

Bình nói rằng anh không ngủ được nên được Phượng cho vào phòng uống nước. Tuy nhiên, trong không gian chỉ có 2 người, Bình đã không kìm lòng thổ lộ tình cảm với Phượng. Anh còn lao đến cưỡng hôn cô trong đêm mưa gió.

Phượng và Bình không kiềm chế được cảm xúc, ân ái với nhau mà không biết đang vướng vào mối tình oan trái.







Mặc dù chống cự nhưng bản thân cũng có tình cảm với Bình nên Phượng cũng đành siêu lòng. Cả hai đã không thể kiềm chế được bản thân và qua đêm với nhau mà không hề biết rằng mình là hai anh em cùng mẹ khác cha.

Mặc cho Phượng buồn khóc vì chỉ là người hầu, nhưng Bình nói rằng anh yêu cô thật lòng và hứa sẽ đấu tranh với ba để mang lại hạnh phúc cho cô. Anh cũng quả quyết chuyện Phượng sướng hay khổ là do anh quyết định. Anh muốn ở cạnh Phượng, làm cho Phượng hạnh phúc.

Cùng lúc này, Thị Bình (Nhật Kim Anh) nằm ngủ trong nhà mà giật mình thức giấc khi đau đớn ở tim. Với linh cảm của một người mẹ, Thị Bình lo lắng, bất an mà chẳng hiểu vì lý do gì. Cô nào biết rằng, hai người con do chính mình sinh ra lại lao vào mối tình loạn luân oan trái.

Thị Bình đau nhói trái tim không hiểu nguyên nhân.



Những tập tiếp theo của 'Tiếng sét trong mưa' sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7 trên THVL1.

Theo VietNamNet