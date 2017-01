"The Remix" mùa 3 mở màn sốc với kết quả: Mai Tiến Dũng loại S.T!

Tối 6/1, chương trình The Remix New Generation chính thức được lên sóng. Khác với 2 năm đầu tiên, mùa giải này sẽ có 12 nhóm thí sinh, bao gồm ca sĩ - nhà sản xuất - dj - biên đạo tham gia.

Họ sẽ bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp trong 6 đêm Mini Live show Combat. Mỗi đêm bao gồm 9 tiết mục: 1 bài hát chung chủ đề (2 đội cùng trình bày), 2 đội có thêm 30 phút để trình diễn 4 bài hát liên tục trong mini show của mình.

Sau chương trình, hội đồng chuyên môn gồm 31 khách mời và ba giám khảo Hồ Hoài Anh, Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương sẽ cho điểm. Đội nào có điểm số cao hơn sẽ đi tiếp. Sau 6 đêm, 6 đội thắng trong mỗi đêm cùng 2 đội được BGK cứu sẽ đi tiếp vào vòng live show.

Hai nam ca sĩ S.T và Mai Tiến Dũng đối đầu trong tập 1 The Remix New Generation.

Trong tập 1 có chủ đề Điện ảnh, S.T “đối đầu” cùng ca sĩ Mai Tiến Dũng.

Nếu như S.T là cựu thành viên 365, từng giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ thì Mai Tiến Dũng là "gà cưng" của sân khấu ca nhạc hải ngoại. Do đó, cả hai được đánh giá ngang tài ngang sức, vừa có khả năng ca hát lẫn vũ đạo, vừa có kinh nghiệm nhờ đi diễn nhiều năm.

Sự ngang tài này được thể hiện ngay trong phần mở màn chương trình. Hai đội kết hợp với liên khúc Chờ người nơi ấy – Em là bà nội của anh. Em út 365 hóa thân thành “sát thủ áo đen” thể hiện bài hit của Uyên Linh còn Tiến Dũng có chút “tinh nghịch” với giai điệu của ca khúc nhạc phim đình đám.

Mai Tiến Dũng làm mới hit Hà Hồ

Bước vào phần thi solo đầu tiên là Mai Tiến Dũng với chuỗi 4 ca khúc. Với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, giọng ca 8X nhẹ nhàng kể lại tuổi thơ êm đềm, Cơn mưa tình yêu là phần kết hợp lãng mạn, ngọt ngào cùng Trà My Idol.

Đặc biệt với ca khúc What is love? và Xin hãy thứ tha, Mai Tiến Dũng khiến cả trường quay như bùng nổ. Hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của Hà Hồ được khoác lên mình một chiếc áo mới bằng những giai điệu sôi động, đậm chất EDM. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng thể hiện lợi thế vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu nhờ kinh nghiệm trình diễn ở hải ngoại.

Mai Tiến Dũng vừa hát vừa thể hiện khả năng vũ đạo trên sân khấu The Remix.

Kết thúc phần trình diễn giám khảo Hồ Hoài Anh đánh giá team Mai Tiến Dũng có một đội hình khá ổn. Anh cùng Dương Khắc Linh đều dành lời khen cho nhà sản xuất Gin vì cách làm nhạc ngày càng tiến bộ, theo xu hướng mới, tổng thể sạch sẽ. Tác giả Đường về xa xôi tin rằng sau đêm nay, khán giả sẽ biết đến Mai Tiến Dũng nhiều hơn.

Riêng Lưu Thiên Hương khá bất ngờ vì Mai Tiến Dũng không hát phô một nốt nào. Kết quả, team Mai Tiến Dũng nhận được 27/31 điểm từ hội đồng chuyên môn. Với số điểm rất cao, anh đã bật khóc nức nở.

S.T biến hóa liên tục từ soái ca đến 'ác nhân'

Tiếp theo là phần trình diễn của team S.T. Anh hóa thân thành một “chàng hề” giới thiệu Liên hoan phim gồm 4 ca khúc Bống bống bang bang – Day dream – I'm Alright Without You – My Everything. Ở phần đầu, anh hóa trang thành hoàng tử dễ thương đầy màu sắc rồi dần chuyển sang hình ảnh ông hoàng băng giá.

Trong I'm Alright Without You, nhân vật chính cùng khách mời M.Lee đốt nóng sân khấu với vũ đạo sôi động. Anh phát huy hết thế mạnh của mình về vũ đạo, âm nhạc cũng khiến cả trường quay như nóng lên từng giây. Đến ca khúc cuối cùng, cả hai hóa thành cặp tình nhân nổi tiếng là Joker và Harley Quinn trong bộ phim Suicide Squad. Phần kết hoành tráng khiến cả trường quay phải đứng lên nhún nhảy.

S.T cùng khách mời MLee hóa thân thành Joker và Harley Quinn trong bộ phim Suicide Squad.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Lưu Thiên Hương cho biết S.T và đồng đội đã cho chị thấy sự chuyên nghiệp và đầu tư của mình.

Với Dương Khắc Linh, qua cuộc thi này S.T đã chứng tỏ sự trưởng thành và quyết tâm trở nghệ sĩ hát solo. Theo nam giám khảo, thí sinh giữ được đề tài điện ảnh xuyên suốt và chuyển bài mượt mà. Hồ Hoài Anh khen ngợi team S.T làm rất tốt, đặc biệt là phần kết khiến anh còn “thèm” hơn nữa. Kết quả, team S.T nhận được 24/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Sau hai phần thi của Mai Tiến Dũng và S.T, đến lượt ba giám khảo sẽ dành 2 điểm cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh dành trọn 2 điểm cho S.T, Hồ Hoài Anh dành 2 điểm cho Mai Tiến Dũng. Kết quả, team Mai Tiến Dũng có 29 điểm và team chiến thắng bước tiếp vào vòng live show.

Mai Tiến Dũng giành chiến thắng trước S.T ở đêm thi đầu tiên, giành vé vào vòng live show.

Tập 2 Remix New Generation với màn đối đầu của team Yến Trang và team S Girls sẽ lên sóng lúc 21h ngày 13/1trên kênh VTV3.

