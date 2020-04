‘Thế giới hôn nhân’ lập kỷ lục rating, đánh bại cả 'Hạ cánh nơi anh'

Theo thống kê ngày 24/4, phim Thế giới hôn nhân vừa đạt tỷ suất người xem cao nhất từ trước đến nay. Theo Nielsen Korea, tập 9 của bộ phim đạt rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 20,5%.

Theo đó, tập phim mới nhất của Thế giới hôn nhân đang tiến gần đến mức rating kỷ lục trong lịch sử mà Lâu đài trên không xác lập trước đó (23,78%).

Bằng thành tích này, Thế giới hôn nhân chính thức vượt mặt Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh), vươn lên ngôi vị á quân trong danh sách tác phẩm ăn khách nhất lịch sử cái đài cáp (tvN, jTBC, OCN…). Kỷ lục của Hạ cánh nơi anh là 21,6 %, sau khi tập cuối ra mắt vào hồi giữa tháng 2. Như vậy, Thế giới hôn nhân chỉ cần đánh bại siêu phẩm SKY Castle (rating 23,7%) để leo lên vị trí phim có rating cao nhất lịch sử các đài cáp.

Thế giới hôn nhân đánh bại cả Hạ cánh nơi anh về rating.

Loạt phim ngoại tình bị dán mác 19+ nói trên đã đi qua 2/3 chặng đường phát sóng với tốc độ tăng trưởng rating đáng nể. Thế giới hôn nhân còn 6 tập nữa mới kết thúc, tức là còn nhiều thời gian để chinh phục kỷ lục mà SKY Castle từng tạo lập.



Ở những tập gần cuối, phim bước sang trang mới với loạt tình tiết táo bạo, kịch tính hơn với màn trả thù của người phụ nữ bị chồng phản bội. Lee Tae Oh (Park Hae Joon) không ngừng bị ám ảnh bởi bóng hình của vợ cũ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae).

Anh không thể giấu cảm xúc thật khi Yeo Da Kyung (Han So Hee) chất vấn. Cạnh đó, dù không phải cặp đôi chính nhưng Je Hyuk (Kim Young Min) và Ye Rim (Park Sun Young) là hai cái tên được khán giả tìm kiếm sau tập vừa qua.

Je Hyuk muốn “cải tà quy chánh”, có con cùng vợ nhưng bị Ye Rim phát hiện ảnh giường chiếu của gã cùng tình nhân. Những tình tiết này khiến Thế giới hôn nhân thu hút tỷ suất người xem đạt con số gần như kỷ lục.

Phim Thế giới hôn nhân gần đạt mốc rating lịch sử.



Trong tuần qua, Thế giới hôn nhân liên tiếp đối mặt với tin tức tiêu cực. Đầu tiên, tác phẩm bị chỉ trích khi thêm thắt cảnh quay mang tính chất bạo lực cực đoan. Đó là phân đoạn nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) bị một kẻ lạ mặt tấn công, đánh đập và bóp cổ đến mức suýt chết ngay tại nhà riêng. Trước loạt ý kiến trái chiều, đội ngũ sản xuất quyết định nâng mức cảnh báo lên 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi) cho toàn bộ 16 tập, thay vì chỉ 6 tập đầu như tính toán ban đầu.

Tiếp theo, sao nhí Lee Ro Eun - người vào vai Jenny, con gái của nam chính Lee Tae Oh (Park Hae Joon) cùng tiểu tam Yeo Da Kyung (Han So Hee) vấp phải sự soi mói từ cư dân mạng. Nguyên nhân là tuổi thực của cô bé lệch pha so với tuổi của nhân vật trong phim.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên Lee Kyung Young - người đảm nhận vai bố của Yeo Da Kyung - bị khán giả đào lại quá khứ mua dâm trẻ vị thành niên. Quay trở về năm 2002, Lee Kyung Young từng bị bắt vì tội lợi dụng quyền lực để dụ dỗ một nữ diễn viên trẻ - khi đó vẫn là trẻ vị thành niên - quan hệ tình dục. Sau hầu tòa, nam diễn viên này nhận án phạt 10 tháng tù, 2 năm quản chế và 160 giờ phục vụ cộng đồng.

Lee Kyung Young bị tẩy chay và biến mất khỏi màn ảnh một thời gian dài. Đến năm 2011, nam diễn viên trở lại đóng phim. Gần đây, không chỉ tham gia Thế giới hôn nhân, ông này còn góp mặt vào tác phẩm truyền hình Hyena. Nhiều khán giả tỏ ra chán ghét Lee Kyung Young, thậm chí đòi bỏ xem những bộ phim có mặt nam diễn viên.

Trong khi đó, Quân vương bất diệt của Lee Min Ho phải đối mặt với lượng người xem giảm nhẹ. Trong cùng ngày 24/4, Quân vương bất diệt chỉ đạt 9% trên toàn quốc. Những tập sắp tới của bộ phim phải có nội dung hấp dẫn mới có thể níu chân người xem và nâng cao rating.

Mỗi bộ phim đều có điểm mạnh riêng để thu hút khán giả. Thế giới hôn nhân đánh dấu màn trở lại trên sóng truyền hình của Kim Hee Ae sau bốn năm.

Trước đó, phim làm nên lịch sử khi trở thành dự án có rating tập đầu tiên cao nhất trong số những phim đã phát sóng trên đài cáp jTBC (6,26%). Kịch bản của phim được xây dựng dựa trên series ăn khách Doctor Foster của kênh BBC, Mỹ.

Liệu diễn xuất của Lee Min Ho có cứu được rating Quân vương bất diệt?



Còn Quân vương bất diệt là sự trở lại của Lee Min Ho sau thời gian dài nhập ngũ. Phim do diễn viên Kim Go Eun đảm nhận vai nữ chính. Phim chính thức lên sóng vào 17/4 và đạt rating lần lượt là 11,4% và 12,9% theo thống kê của Nielsen Korea.

Trong phim, Lee Min Ho vào vai hoàng đế Lee Gon có năng lực đặc biệt, Kim Go Eun đảm nhận nhân vật thám tử Jung Tae Eul. Phim xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn của hai con người ở hai vũ trụ song song.

Theo Zing