Hương Giang khóc khi biết lý do chàng trai đến chương trình gặp mình

Tập 8 Người ấy là ai - mùa 2 lên sóng tối 7/6 trên HTV2 với sự xuất hiện của Hương Giang cùng 3 khách mời: siêu mẫu Anh Thư, S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ chính trong tập này là Minh Thuý, cô gái 24 tuổi này từng có mối tình kéo dài 2 năm và phát hiện bạn trai có người thứ 3 dù anh không thừa nhận.

Dù đã chia tay và có người mới nhưng chàng trai này vẫn thường xuyên nhắn tin tỏ ý quan tâm Minh Thuý.

5 chàng trai xuất hiện trong tập 8.

Sau vòng 1, nữ chính Minh Thuý đã quyết định loại anh chàng Đức Hiền và chàng bác sĩ thú y này chính thức lộ diện là giới tính thứ 3. Đức Hiền chia sẻ anh năm nay 38 tuổi và mới công khai giới tính 1 năm gần đây.

“Tôi muốn nhờ chương trình để cổ vũ những người giống tôi đang vì áp lực cuộc sống, xã hội, người thân mà phải giấu đi bản thân mình. Tôi từng trải qua một số sự cố, nỗi đau trong quá khứ đến mức trở thành 1 người suy nghĩ, hành động tiêu cực, phải điều trị trầm cảm 3 năm cho đến khi có người đến vực dậy.

Người đó cũng là động lực để tôi come out (công khai giới tính - PV) với mọi người. Vì come out quá muộn nên tôi trở thành 1 người tích cực cũng muộn hơn”, Đức Hiền trải lòng.

Đức Hiền là chàng trai đồng tính bị loại đầu tiên.

Sau vòng thử thách, Hoàng Minh lại là chàng trai tiếp theo bị nữ chính chọn loại. Kết quả, dàn cố vấn đã không thể giữ bình tĩnh khi chàng trai đáng mến này lộ diện với tấm bảng Độc thân.

Ba chàng trai còn lại: Lê Hải, Sơn Tùng và Đức Anh tiếp tục bước vào vòng thuyết trình. Sau loạt tranh luận, Hương Giang và Lan Ngọc đã chọn Đức Anh, trong khi Anh Thư và S.T quyết định Lê Hải là người Minh Thuý nên chọn. Cuối cùng, cô gái này đã quyết định trao bó hoa cho Lê Hải với lý giải: “Vì em có cảm xúc với anh ấy nhất".

Nữ chính chọn nhầm Lê Hải, chàng trai đã có chủ.

Chàng trai Sơn Tùng chính thức bước ra với thân phận Giới tính thứ 3 và xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu. Mẹ Sơn Tùng chia sẻ: “Đã là mẹ, con mình thế nào cũng là con mình. Cô mong những đấng cha mẹ hãy cởi mở để con cái rút ngắn thời gian che giấu mà sống thật với mình.

Con mình, mình biết từ bé, nói không biết thì là vô tâm. Ngày Tùng chia sẻ thương một chàng trai, cô đã nói với con rằng: "Người mẹ yêu mẹ đã chọn rồi, còn người con yêu con có quyền chọn”.

Điều bất ngờ xảy đến khi Lê Hải – chàng trai bị loại ở vòng đầu tiên chính thức bước ra và giới thiệu là người yêu của Sơn Tùng khiến dàn cố vấn kinh ngạc. Đứng bên 2 chàng trai, mẹ Sơn Tùng một lần nữa khiến mọi người ngưỡng mộ với câu nói: “Cô chọn thà có thêm một người con còn hơn mất đi người con trai duy nhất”.

Hai chàng Giới tính thứ 3 trong cùng một tập là người yêu của nhau.

Chàng trai tiếp theo Đức Anh xuất hiện với tấm bảng Độc thân khiến nữ chính tiếc nuối. Chàng phóng viên cá tính này khiến Hương Giang phải bật khóc khi tiết lộ lý do đến với chương trình.

“Tầm năm 2012, bà tôi có xem một chương trình và rất thích một cô ca sĩ. Bà nói người này phi thường quá, người này chắc chắn thành công. Và đến tận lúc mất, bà vẫn dõi theo cô ấy nên hôm nay tôi đến đây để gặp cô ấy thay bà mình”, Đức Anh chia sẻ.

Lời chia sẻ của Đức Anh khiến Hương Giang không kìm được xúc động.

Hương Giang xúc động khi biết chàng trai đến chương trình gặp mình thay cho người bà đã mất.

Sau 2 màn lộ diện, Lê Hải - chàng trai được nữ chính lựa chọn là người 'Đã có chủ' duy nhất của Tập 8. Lê Hải xuất hiện cùng bà xã anh với câu chuyện khá đặc biệt khi anh từng vì bệnh quai bị mà không dám tiến đến trong tình yêu. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả 2 đã may mắn có 1 bé gái.

Tập 9 Người Ấy Là Ai - Mùa 2 lên sóng ngày 14/6 trên HTV2.

Theo Vietnamnet