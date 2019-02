Tấn Beo tiết lộ ký ức nghèo bán kẹo kéo 20 năm trước

Ký ức vui vẻ tuần này trở lại với khán giả truyền hình sau 2 tuần vắng bóng với sự xuất hiện của NSƯT Việt Anh, Tấn Beo, Lý Hùng, Thanh Thảo Hugo và Liêu Hà Trinh bên cạnh 5 nghệ sĩ đại diện mỗi thế hệ.

Mở đầu chương trình, các khán giả truyền hình được nhìn lại chiếc xe mobylette tung dọc trên khắp các ngõ phố ngày nào. NSƯT Việt Anh tâm sự đây là loại xe đầu tiên gắn liền với những ngày tháng đầu vào nghề của anh. MC Lại Văn Sâm cũng trổ tài “đèo người đẹp” Ốc Thanh Vân dạo phố cùng chiếc mobylette ngay tại trường quay.

Khi nói về những năm 2000, chiếc xe kẹo kéo huyền thoại bất ngờ xuất hiện trong chương trình. NSND Hồng Vân đột nhiên tiết lộ Tấn Beo cũng từng đi bán kẹo kéo một thời.

Trước tiết lộ của Hồng Vân, Tấn Beo không ngần ngại nhanh chóng tiến lên sâu khấu để thể hiện tay nghề cũ. Nhưng vì đã bỏ nghề hơn 20 năm nay nên anh không còn được thành thạo như trước nữa. Anh chia sẻ trước khi trở thành một diễn viên hài được nhiều người yêu quý, anh đã từng rong ruổi khắp đường phố để bán từng thanh kẹo kéo. Anh còn tâm sự: "Ngày xưa cứ tối đi hát sáng bán kẹo kéo".

Trong phần thử thách của thập niên 70, Tấn Beo khá chật vật nhưng may mắn cuối cùng anh đã đoán đúng nhân vật đại diện thập niên này là danh ca Giao Linh.

Nữ hoàng sầu muộn của dòng nhạc Bolero xuất hiện trên sân khấu của chương trình Ký ức vui vẻ. Bà mang đến nhạc phẩm Dấu chân kỷ niệm của nhạc sĩ Phúc Đăng dành tặng các khán giả khiến cả trường quay chìm trong không khí đầy cảm xúc.

Khi nhắc đến nền điện ảnh thế giới những năm 90 chắc chắn không thể không nhắc tới bộ phim Titanic - phim điện ảnh để lại cho khán giả nhiều thế hệ những cung bậc cảm xúc mãnh liệt. Ngay lập tức chương trình cũng đưa khán giả đến với câu chuyện tình huyền thoại của chàng Jack và nàng Rose qua bài hát My heart will go on do nữ ca sĩ Thảo Trang thể hiện.

Trong phần thử thách của thập niên 90, danh thủ Hồng Sơn xuất hiện và chia sẻ nhiều kỷ niệm về những khoảng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp. Anh cũng dí dỏm cho biết mình chọn nghiệp "quần đùi áo số" vì theo không nổi các “mốt” thời bấy giờ như chơi guitar, học võ. Nam danh thủ cũng không ngần ngại trổ tài tâng bóng cùng MC Lại Văn Sâm và Tự Long để phục vụ yêu cầu của các khách mời.

Trong phần thử thách của Lý Hùng, khi câu hỏi được đưa ra "đây là nhạc sĩ nổi tiếng với khả năng tự đàn hát ca khúc của mình", nam diễn viên Lý Hùng đã nhanh chóng đoán chính xác đó chính là nhạc sĩ Trần Tiến.

Ông xuất hiện trong không khí cả trường quay đang hát vang bài hát Mặt trời bé con. Ông chia sẻ về khoảng thời gian những năm 80 điều ông nhớ nhất là những năm tháng đói khổ nhưng vui, có một cô bé không có tiền mua vé xem hát nên hay chọc một lỗ trên hàng rào để ghé qua khe nghe ông hát. Từ đó ông đã nhớ lại những ngày tháng mình cũng từng như vậy và ông đã viết bài hát Mặt trời bé con để tặng cho cô bé ấy. Và thậm chí lúc đầu bài hát nổi tiếng này còn có tên là Hát cho cô bé không có tiền mua vé xem hát.

Nhạc sĩ Trần Tiến cũng chia sẻ những kỷ niệm về bài hát Lá diêu bông khi ông đi diễn tại Điện Biên và nghe một bà cụ nói thì ông mới biết chiếc lá diêu bông đó là có thật, nhưng rất hiếm và nếu ai có thể nhìn thấy nó nở dưới ánh trăng thì người đó sẽ hạnh phúc cả đời. Ông còn dí dỏm tiết lộ bản thân đã quá già để đi tìm lá diêu bông.

Theo Lê La/Vietnamnet