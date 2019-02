Sử dụng chiến thuật hợp lý đội của ca sĩ Khánh Ngọc giành chiến thắng tại Bộ ba siêu đẳng

Chương trình Bộ 3 siêu đẳng tuần này có sự xuất hiện của hai đội chơi thú vị là đội "Đang xỉu" gồm diễn viên Huỳnh Lập, Ngọc Thanh Tâm, Phương Lan và đội chơi "Xám xịt" ca sĩ Khánh Ngọc, Bạch Công Khanh, người mẫu Lê Trung Cương.

Với ca cảnh Sa mưa giông của NSƯT Bắc Sơn, nhóm diễn viên đã tái hiện tình mẫu tử thiêng liêng. Ở vòng này, khán giả chứng kiến cuộc thi đấu của hai đội trưởng là Huỳnh Lập và Khánh Ngọc. Với các câu hỏi tập trung vào những chi tiết nhỏ như "Nữ vũ công áo đỏ đeo dây chuyền hình gì?", "Kết màn có bao nhiêu người không đứng?", "Kể tên 4 đạo cụ xuất hiện trên sân khấu?... đã làm khó khách mời của chương trình.

Đối diện với bộ câu hỏi, ca sĩ Khánh Ngọc trả lời sai liên tục và phải nhờ đến sự trợ giúp của đồng đội mới đúng được 2 câu hỏi cuối và giành được 1000 điểm. Cũng tương tự đối thủ, diễn viên Huỳnh Lập cũng chỉ giành được 1000 điểm. Do bức xúc với luật chơi, lại phải chịu cảm giác bóng đè ngập đầu của chương trình, khi bước ra khỏi lồng bóng, Huỳnh Lập cho biết đây lần đầu tiên anh cảm thấy tự ti về ngoại hình nhỏ bé của mình. Nam diễn viên hứa sau chương trình bằng mọi cách như uống sữa, tập thể dục để có chiều cao tốt mới nhận lời tham gia tiếp các số sau của chương trình.

Sau màn trình diễn You Raise Me Up, vòng biểu diễn là màn đối đầu giữa Ngọc Thanh Tâm và Lê Trung Cương. Sau khi nhận câu hỏi, diễn viên Ngọc Thanh Tâm cảm thấy mất bình tĩnh. Huỳnh Lập dẫ nhanh chóng trấn an Ngọc Thanh Tâm hãy tập trung, bình tĩnh. Lấy lại sự tự tin nữ diễn viên xuất sắc mang về 1.000 điểm cho đội của mình. Tuy có lợi thế về chiều cao nhưng người mẫu Lê Trung Cương nhanh chóng bị "chôn vùi" trong lồng bóng khi trả lời đúng 2 câu hỏi và giành được 600 điểm về cho đội "Xám xịt".

Ở vòng biểu diễn cuối cùng, sau tiết mục múa ballet của các vũ công là trận quyết chiến cuối cùng của Bạch Công Khanh và Phương Lan.Trong vòng 60 giây, các câu hỏi được đưa ra, Bạch Công Khanh khiến khán giả bất ngờ khi trả lời đúng 5 câu và giành thêm 4.000 điểm về cho đội mình. Với 4 câu trả lời đúng, Phương Lan ghi được 3.200 điểm cho đội "Đang xỉu".

Kết thúc 3 vòng, với 5.600 điểm đội "Xám Xịt" xuất sắc giành được danh hiệu Bộ ba siêu đẳng thứ 11 của chương trình.

Tập 12 Bộ ba siêu đẳng sẽ được phát sóng lúc 20h30, thứ 5, ngày 28/2 trên VTV3.

Theo VTV