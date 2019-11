Sinh tử tập 19: Vì sao Vũ "trở mặt" phản đối bổ nhiệm Trần Bạt làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư?

Trong tập 18 Sinh tử, sau khi ông Chỉnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bị cách chức, Sở tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm hai Phó Giám đốc để bầu Giám đốc mới. Kết quả Trần Bạt đã có số phiếu 58%, trong khi đó Phó Giám đốc Toàn chỉ được 42%.

Vui mừng vì đã đạt được thắng lợi đầu tiên trong kế hoạch, Bạt lên mặt và đến động chứa của Quỳnh Trinh gặp cô nàng đòi "thưởng". Quỳnh Trinh cũng rất khôn khéo khi vừa nghe tin liền lả lơi đến ôm ấp, ngồi lên đùi Trần Bạt để chúc mừng nhân tình. Sau khi ở nhà nhân tình về, Trần Bạt được Mai Hồng Vũ mời về nhà uống rượu để chúc mừng.

Trao đổi với Bí thư Nhân về việc bổ nhiệm Bạt, Phó Bí thư Hiền bề ngoài có vẻ hoàn toàn ủng hộ Trần Bạt vào vị trí mới. Bà Hiền cũng gợi ý Bí thư Nhân nên nói chuyện với Chủ tịch Nghĩa để xem quan điểm của ông Nghĩa ra sao. Trần Bạt sau khi chắc mẩm sẽ được ngồi vào vị trí quan trọng của Sở Kế hoạch đầu tư thì tung chiêu tiếp theo: nhờ mẹ đẻ sang nói chuyện với Phó Bí thư Hiền quan tâm giúp đỡ Bạt trưởng thành.

Về phía chủ tịch Trần Nghĩa, dù muốn con trai ngồi vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng lại có hành động đầy bất ngờ. Lo sợ vì điều gì đó, ông đã đích thân sang nhà Bí thư Nhân nhờ can thiệp, giúp ông dừng việc bổ nhiệm Trần Bạt. Có hai lý do ông Nghĩa đưa ra, một là vì Bạt là con trai ông, hai là trong vụ án sập mỏ đá, Bạt cũng có một phần trách nhiệm nên không nên lên chức vào lúc này. Kết thúc tập 18 là cảnh Trần Bạt vừa say sưa ăn mừng bên nhân tình Quỳnh Trinh, bỗng chốc đơ người khi nghe bố thông báo sẽ không cho anh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Sang tập 19 Sinh tử, vừa chúc mừng Trần Bạt sắp được bổ nhiệm, Vũ lại để lộ "bộ mặt khác" của mình. Biết được thông tin Chủ tịch Nghĩa không đồng ý bổ nhiệm con trai, Vũ lập tức ra vẻ thông cảm cho quyết định này: "Chưa thể đề bạt cậu ấy làm Giám đốc Sở được anh ạ. Cậu Bạt là một người có thừa năng lực và trình độ tuy nhiên lại hơi bộp chộp và nóng nảy. Mà đó là tính chung của những thanh niên được đào tạo đàng hoàng và bài bản đang có khát vọng để được cống hiến cho gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Nhưng cậu ấy lại không biết rằng để bước vào chốn quan trường, ngoài trái tim nóng thì cần phải có một cái đầu lạnh", Mai Hồng Vũ phân tích.

Trong khi đó, Hoàng mỏ đang chạy trốn với một thân phận khác thì bất ngờ đổi ý không muốn bỏ trốn nữa: "Tôi linh tính có chuyện chẳng lành ở quầy thủ tục", Hoàng băn khoăn thì được đàn em của Vũ đáp: "Hộ chiếu Ngô Đức Đành của ông không có một sơ sểnh gì cả. Thôi được nếu ông không yên tâm chúng tôi tìm cách khác".

Ở phân cảnh khác, sau khi ông Toàn lên nắm Quyền Giám đốc Sở KH-ĐT đã giao thêm công việc mới cho Trần Bạt, đó là phụ trách dự án Nam Sông Giang. Việc này khiến Trần Bạt có vẻ đắc ý vì được giao đúng công việc mình thích.

Trích đoạn tập 19 Sinh tử cũng hé lộ tình tiết trao đổi riêng với Bí thư Nhân, Phó Bí thư Hiền nói thẳng: "Về việc này tôi nói thẳng. Tôi nhận thấy sự rốt ráo bất thường trong việc công bố dự án Nam Sông Giang và lộ diện hình hài lợi ích nhóm rồi đấy ạ".

Tập 19 Sinh tử phát sóng lúc 21h tối nay (29/11) trên VTV1.

TA (th)