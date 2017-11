‘Siêu nhân piano’ 8 tuổi bịt mắt đánh đàn làm Lại Văn Sâm kinh ngạc

Tập 12 của chương trình Mặt trời bé con lên sóng tối 25/11 với sự xuất hiện của các tài năng nhí đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài cậu bé An Khánh, cô bé Gia Hân, cậu bé Thanh Phụng còn có sự tham gia đặc biệt của thần đồng Piano gốc Á Leo Bailey-Yang đến từ nước Anh.

Được mệnh danh là thần đồng piano, Leo có khả năng học và chơi đàn piano siêu phàm. Học đánh đàn từ năm 6 tuổi, cậu bé đã giữ 3 kỷ lục thế giới và đạt được vô số giải thưởng từ các cuộc thi, cụ thể là 6 huy chương vàng ở Lễ hội âm nhạc Southport ở nước Anh vào năm 2015, 11 huy chương từ cuộc thi âm nhạc Hazel Grove vào năm 2016 và trở thành người trẻ tuổi nhất có khả năng học đánh đàn trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh khả năng đánh đàn piano, Leo còn là một vận động viên bơi lội tài năng khi cậu bé vừa đạt được 5 huy chương với 4 kiểu bơi khác nhau trong cuộc thi bơi lội quốc gia Anh. Từng tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Anh, cậu bé trở nên nổi tiếng với tài đánh đàn điêu luyện. Đến với Mặt trời bé con, Leo gây bất ngờ cho khán giả với phần trình diễn bản nhạc “Flight of the Bumblebee” trong trạng thái bịt mắt.

Leo khiến khán giả thích thú khi vừa đánh đàn vừa bịt mắt.

Tiếp nối chương trình là cậu bé An Khánh 10 tuổi đến từ Thanh Hóa. Với niềm đam mê tìm hiểu về các cơn bão, An Khánh có vốn kiến thức khổng lồ về lĩnh vực này. Để kiểm chứng hiểu biết về các cơn bão, MC Lại Văn Sâm đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng đều không thể làm khó cậu bé. An Khánh đã trả lời vanh vách về các nguyên nhân gây ra cơn bão, cấp độ bão và cả mức độ thiệt hại mà mỗi cơn bão đã để lại.

Ngoài ra, cậu bé còn bổ sung thêm những thông tin rất thú vị về mắt bão hay hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cậu bé cũng khiến khán giả và MC Lại Văn Sâm ngạc nhiên khi cung cấp nhiều thông tin về các cơn bão trên thế giới trong phần thuyết trình của mình.

An Khánh thuyết trình về các cơn bão.

Một tài năng nhí khác là cô bé Gia Hân 10 tuổi đến từ Hà Nội. Cô bé có sở thích đọc tiểu thuyết, văn học cổ điển và đặc biệt là các truyện tình yêu bi kịch như Romeo và Juliet. Tham gia chương trình, Gia Hân chia sẻ những suy nghĩ thú vị về tình yêu. Cô bé cũng tiết lộ đang “yêu đơn phương” một bạn trai trong lớp vì bạn chơi bóng giỏi và đẹp trai.

Ước mơ sau này của Gia Hân là đi du học Đức, lấy chồng Mỹ, trở thành diễn viên ở Hollywood. Bên cạnh đó, cô bé cũng bật mí đam mê dòng nhạc thính phòng và nghĩ rằng dòng nhạc trẻ bây giờ khá là “linh tinh”.

Gia Hân trình diễn ca khúc opera “Think of me” từ vở nhạc kịch Bóng ma nhà hát.

Thanh Phụng 5 tuổi đến từ Thanh Hóa với sở thích liên quan đến tìm hiểu về can chi. Cậu bé có thể đổi được lịch dương sang lịch âm và thứ ngày tương ứng trong vòng 3 năm từ 2015 đến 2017 mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Chia sẻ về khả năng này, cậu bé tiết lộ được mẹ giúp luyện tập để nhớ can chi vì thấy mình rất thích xem lịch.

Thanh Phụng trổ tài đoán can chi khi Lại Văn Sâm liên tục đặt câu hỏi.

Theo Vân Anh/Vietnamnet