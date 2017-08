NSƯT Tố Nga ly hôn sau 8 năm vợ chồng sống lạnh nhạt

Với những khán giả của dòng nhạc dân gian, NSƯT Tố Nga là gương mặt khá quen thuộc. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, chị từng phát hành nhiều CD như: Mời anh về Hà Tĩnh, Cảm xúc từ câu hò điệu ví, Dòng sông đa tình, Cánh võng mẹ ru, Thương quê... Tố Nga cũng là giọng hát được cố nhạc sĩ An Thuyên tin tưởng giao cho nhạc phẩm ông tâm đắc Hà Tĩnh mình thương. Hiện chị công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và từng đoạt nhiều huy chương, bằng khen tại các kỳ liên hoan ca nhạc cấp quốc gia.

Nghệ sĩ Tố Nga có con trai làm chỗ dựa tinh thần sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Mặc dù sự nghiệp có nhiều thành tích nhưng cuộc sống riêng của NSƯT Tố Nga lại gặp không ít bão tố. Khi chuyển từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp, chị đã gặp mối tình đầu của mình. Cả hai yêu nhau say đắm suốt 12 năm mới quyết định kết hôn. Tuy nhiên, 12 năm gắn bó chỉ kéo dài thêm được một năm rưỡi sau hôn nhân. Quãng thời gian 8 năm sau đó là chuỗi ngày cả hai sống chung trong một mái nhà, ngủ chung giường nhưng lại như hai kẻ xa lạ. Đau khổ vì hôn nhân lạnh nhạt, chị lấy lại sự cân bằng về tinh thần bằng cách chăm chỉ làm việc thiện. Sự nghiệp của chị cũng vì bóng tối hôn nhân mà rơi vào lặng lẽ. Hơn một năm trước, chị mới chính thức ly hôn.

NSND Thu Hiền rất mừng vì Tố Nga đã lấy lại tinh thần vui vẻ sau sóng gió về hôn nhân và có sản phẩm kỷ niệm 20 năm ca hát.

NSƯT Tố Nga tâm sự: "Việc đổ vỡ có nhiều lý do từ cả hai phía và đó là một câu chuyện dài. Tuy nhiên, sau khi chia tay, cuộc sống của tôi và chồng cũ đều bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Tôi biết cuộc sống của anh bây giờ đang rất tốt". Chị cũng chia sẻ, chị may mắn có cậu con trai 11 tuổi rất hiểu chuyện và yêu mẹ. Khi hôn nhân tan vỡ, chính con trai trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp chị vượt qua sóng gió. Mỗi khi thấy mẹ buồn, con trai lại chủ động ôm vỗ về, an ủi.

Hơn một năm sau khi ly hôn, cuộc sống và sự nghiệp của NSƯT Tố Nga như được 'tái sinh' khi chị gặp được một người bạn lớn. Người ấy đã cho chị rất nhiều lời khuyên để chị cởi mở lòng mình, đồng thời lấy lại cảm hứng ca hát. "Người bạn mà tôi coi là tri kỷ đã nói với tôi rằng 'Hãy làm hôm nay để dành lại cho mai sau' khi động viên tôi làm DVD ở tuổi tứ tuần. Chính câu nói ấy đã cho tôi thêm động lực thực hiện sản phẩm Giếng quê với bối cảnh quay tại quê hương Hà Tĩnh".

Sao Mai Phương Thảo (phải) là người em thân thiết, chia sẻ nhiều chuyện vui, buồn trong cuộc sống với Tố Nga.

Album Giếng quê gồm 9 ca khúc: Nhớ mẹ, Giếng quê, Lời hẹn tình quê, Điệu ví giặm là em, Huyền thoại núi Hồng, Câu đợi câu chờ, Quê hương em là núi Hồng sông Lam, Mơ quê, Về Hà Tĩnh người ơi. NSƯT Tố Nga đã mất một tháng trời cùng ê kíp rong ruổi khắp các địa danh đẹp của Hà Tĩnh để ghi hình. Chị cho biết, toàn bộ chi phí sản xuất DVD đều là tiền chị tích cóp sau 20 năm làm nghề, chứ không có bất cứ ai tài trợ. Chị hy vọng, sản phẩm sẽ là một dấu mốc trong sự nghiệp, đồng thời cũng là món quà tri ân của chị gửi đến mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Theo Ngoisao.net