Nhà có hai chị em cùng là Quán quân Sao Mai

Được nuôi dưỡng trong một gia đình đam mê ca hát, bố mẹ đều hát quan họ và chèo rất hay nên hai chị em Lương Hải Yến từ nhỏ đã được tắm mình trong một môi trường đầy ắp âm nhạc. Từ những giai điệu dân ca truyền thống của ông bà, cha mẹ, cộng với chất giọng trời phú mà Nguyệt Anh, Hải Yến sớm được coi là tài năng của tương lai.

Cùng thi Sao Mai nhưng Lương Nguyệt Anh phải thi đến lần thứ 2 mới trở thành Quán quân. Cô tham gia lần đầu vào năm 2009. "Ban đầu, tôi không định thi nhưng được sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè nên cũng mạnh dạn tham gia. Việc vào đến top 9 và chỉ dừng chân trước đêm chung kết xếp hạng với tôi đã là may mắn. Năm 2010, tôi tiếp tục ghi tên ở Tiếng hát mùa thu và giành giải Nhì. Hai cuộc thi đó giúp tôi có kinh nghiệm để bứt phá tại mùa Sao Mai năm 2011", Quán quân Sao Mai 2011 nói.

Sau cuộc thi, Lương Nguyệt Anh liên tục tỏa sáng với việc ra nhiều MV chất lượng như: Tìm về chốn thiêng, Răng anh không về biển chiều ni, Nhớ mẹ, Nhớ mẹ mẹ ơi, Bộ đội về làng, Quê mẹ người ơi...

Nối tiếp thành công của chị gái, Lương Hải Yến cũng chinh phục giải Sao Mai 2019. Cô có thuận lợi hơn Lương Nguyệt Anh là được học hỏi kinh nghiệm từ chính chị. Những gì lĩnh hội được từ kinh nghiệm thi thố, biểu diễn đều được Nguyệt Anh truyền lại cho em gái. Đây là một lợi thế lớn của Lương Hải Yến so với các thí sinh khác, góp phần không nhỏ vào vị trí Quán quân của cô hôm nay.

Được biết, ngay từ khi còn học mẫu giáo, Lương Hải Yến đã rất nổi trội trong hoạt động ca hát, dù ở đâu thì Hải Yến cũng là "cây văn nghệ" của lớp, của trường, đã "ẵm" được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Ở vòng loại khu vực phía Bắc, Lương Hải Yến chọn một aria thuộc hàng kinh điển - Glitter and be gay của nhà soạn nhạc Leonard Bernstein. Đây là một aria được rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã thể hiện mà trong đó, nữ ngôi sao hàng đầu nước Đức - Diana Damrau từng thể hiện vô cùng thành công. Chính vì vậy mà nhiều người đã dự đoán, Hải Yến là cái tên dự báo sẽ làm nên chuyện ở mùa giải năm nay.

Trong đêm chung kết xếp hạng, với ca khúc Em nhớ chàng, Lương Hải Yến hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp, kiêu sa mang đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào da diết. Đặc biệt, qua phần song ca cùng ca sĩ khách mời Nam Khánh trong tiết mục Điệu Valse đêm nay, Hải Yến càng chứng tỏ được sức hút cũng như bản lĩnh sân khấu của mình. Cô xử lý cực kỳ tốt những nốt rất khó của bài này. Xuất sắc trong hai phần thi: đơn ca và “song ca cùng thần tượng”, Lương Hải Yến đã bước lên bục cao nhất cuộc thi Sao Mai 2019 phong cách âm nhạc thính phòng.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ lớn từ Ban tổ chức, Lương Hải Yến còn được cô giáo – ca sỹ Lan Anh đồng hành, tư vấn, chỉnh sửa từng hơi thở, từng câu hát, từng bộ trang phục, từng động tác biểu diễn,... Ca sỹ Lan Anh – một ngôi sao dòng nhạc thính phòng tại Việt Nam đã dành nhiều lời nhận xét tích cực cho Lương Hải Yến: “Về giọng hát, Lương Hải Yến là người có giọng hát đẹp, quãng rộng, trong sáng và trữ tình. Kỹ thuật xử lý của Lương Hải Yến so với mặt bằng cuộc thi Sao Mai năm nay là rất nổi trội. Trong đêm thi vòng loại phía Bắc, với bản Glitter and be gay, Lương Hải Yến xử lý cực kỳ tốt những nốt rất khó của bài này, đặc biệt là kỹ thuật hát nhỏ Yến làm rất tốt, điều mà ngay cả những ca sỹ chuyên nghiệp nhiều khi cũng không làm được”.

Với lợi thế về giọng hát, kỹ thuật, sắc vóc, cộng với sự rèn luyện, Lương Hải Yến sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng, xứng đáng với kỳ vọng của công chúng và giới chuyên môn.

