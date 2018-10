Nam thần bỏ vai tỷ phú bạo dâm '50 sắc thái' giảm 16 kg đóng tù nhân

Theo tạp chí W, Charlie Hunnam đang muốn tiếp bước Christian Bale và huyền thoại Daniel Day Lewis để trở thành những nam thần nước Anh theo đuổi trường phái method acting: giảm cân hoặc tăng cân gây sốc, chịu khổ cực kéo dài để hóa thân vào vai diễn. Năm nay 38 tuổi, Hunnam bắt đầu diễn xuất từ cuối thập niên 1990, đến nay vẫn là diễn viên tầm trung ở Hollywood.

Gần đây nhất, Hunnam có 2 phim diễn theo trường phái method acting. Đó là Lost City of Z và Papillon. Trong đó, Papillon vừa ra rạp ở Việt Nam hôm 24/9 với tiêu đề Người tù khổ sai. Đây là phim làm lại, chuyển thể từ tiểu thuyết - tự truyện kinh điển cùng tên của nhà văn Henri Charrière, kể lại quãng đời ngục tù khổ ải của chính ông trên Đảo Quỷ thuộc Pháp vào thập niên 1930. Hunnam vào vai chính, Papillon. Phần lớn thời lượng phim, anh mặc trang phục tù nhân và diễn các cảnh lao động khổ sai, ngồi tù chuồng cọp rất chân thực.

Cũng như những phim khác của Hunnam, trong Papillon, đạo diễn Michael Noer tận dụng tối đa lợi thế hình thể đẹp của nam diễn viên chính trong các cảnh tù nhân ở trần hay thậm chí, tắm lộ thiên. Hunnam có một cơ thể chằng chịt hình xăm nhưng điều đó lại rất phù hợp với vai tù nhân.

Cùng với hành trình bỏ trốn đầy chông gai của nhân vật, diện mạo của Hunnam cũng dần thay đổi. Anh bắt đầu gầy đi để phù hợp với việc nhân vật bị tù biệt giam 2 năm, bị cắt giảm một nửa chế độ ăn uống do vi phạm quy định, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bị đánh đập và hành hạ về tinh thần... Dù Hunnam đã giảm cân, để râu tóc dài thêm, khán giả cho rằng anh vẫn quá đẹp trai và phong độ so với một tù nhân biệt giam.

Trong phim này, Hunnam có sự kết hợp ăn ý với bạn diễn Rami Malek (diễn viên chính của loạt phim truyền hình nổi tiếng Mr. Robot và phim điện ảnh Bohemian Rhapsody sắp ra mắt). Malek vào vai Louis Dega, một triệu phú trẻ bị tống vào tù do tội làm giả trái phiếu. Họ kết bạn với nhau vì một người cần được bảo vệ (Dega) còn một người cần tiền (Papillon).

Trong đoạn gần cuối phim, Charlie Hunnam tiếp tục thay đổi ngoại hình sau khi nhân vật phải chịu thêm nhiều năm biệt giam khác: anh gầy rộc đi, tóc cũng bạc hơn. Nam diễn viên tiết lộ, anh giảm cân rồi tăng cân lại trong 2 lần liên tiếp khi đóng Lost City of Z và Papillon. Lần lượt số cân nặng anh giảm cho mỗi bộ phim là 18 kg và 16 kg. "Tôi sống trong một phòng giam trong 8 ngày, không ăn, không uống, chỉ hút thuốc lá. Sau khi ra khỏi đó, tôi thấy mất kết nối với hiện thực. Tôi không thể về nhà gặp bạn gái mà phải đi Anh một tuần để hồi phục tinh thần", nam diễn viên kể.

Sinh năm 1980, Charlie Hunnam nổi tiếng qua các phim truyền hình như Queer as Folk, Undeclared và đặc biệt là vai Jackson "Jax" Teller trong loạt phim Sons of Anarchy. Còn ở mảng điện ảnh, anh đóng Pacific Rim, Lost City of Z, King Arthur: Legend of the Sword

và nay là Papillon. Đóng Queer as Folk từ năm 18 tuổi, Hunnam đã gây sốt màn ảnh với ngoại hình mỹ nam.

Khi trưởng thành hơn, anh bắt đầu xây dựng hình tượng diễn viên cơ bắp và luôn để râu rậm rạp, có thời để tóc dài lãng tử. Chính vì vậy, Hunnam cũng chọn rất kỹ những vai diễn phù hợp với phong cách của mình. Năm 2013, Hunnam đã nhận vai chính trong 50 sắc thái nhưng bất ngờ bỏ vai. Nhiều người cho rằng, anh bỏ vì không muốn các cảnh nóng táo bạo và sự tai tiếng của bộ phim ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng sau đó, chính Hunnam giải thích là do anh vướng lịch quay một phim khác, Crimson Peak.

Vẻ bụi bặm, phong trần ở Hunnam khiến anh từng được so sánh với David Beckham, một ngôi sao Anh quốc khác nổi tiếng đẹp trai và nam tính. Hunnam và Beckham từng đóng chung trong phim King Arthur, khi Hunnam đóng vai chính còn Beckham thủ vai khách mời.

Với hình thể cân đối, cao to (1,85 m), Hunnam phù hợp với mọi loại trang phục, kể cả quần áo tù nhân trong Papillon. Anh cũng đặc biệt tỏa sáng trong những bô trang phục cổ trang nhưng vẫn rất thời thượng trong King Arthur.

Dù các phim gần đây không thành công về doanh thu, trong đó King Arthur là bom xịt của năm ngoái, Hunnam vẫn có rất nhiều lời mời diễn xuất. Hiện tại, anh có 5 dự án phim đang thực hiện hoặc sắp ra mắt, trong đó có phim Triple Frontier. Nam diễn viên tự tin nói, anh đã có 20 năm sự nghiệp làm bảo chứng nên thất bại của một số phim không thể khiến tên tuổi của anh ở Hollywood bị hủy hoại.

Theo Zing