Mối tình đầu của tôi (tập 47 - 50): Nam Phong thú nhận tình cảm với An Chi, Hạ Linh oán trách bạn thân "sao giữ im lặng"

Trong trích đoạn giới thiệu các tập từ 47 đến tập 50 phim Mối tình đầu của tôi sẽ lên sóng trong tuần này, Nam Phong (Bình An) đã thú nhận tình cảm của mình đối với An Chi (Lan Ngọc) vì anh không thể giấu thêm nữa. Anh cho biết khi ở bên An Chi, anh cảm thấy rất bình yên.

Vì thích An Chi nên Nam Phong cảm thấy ghen khi Minh Huy (B Trần) suốt ngày bám theo An Chi. Anh nổi giận với Minh Huy vì chuyện này.

Đúng lúc Nam Phong bày tỏ tình cảm thì An Chi lại biết sự thật Minh Huy luôn là người quan tâm, lo lắng thầm lặng cho cô. Cô biết anh đã đi mô-tô tới quận 2 khi nghe tin cô tai nạn và anh cũng bị thương vì ngã xe.

Vì thế, Minh Huy quyết định tỏ tình với An Chi. "Tôi không muốn chỉ là anh trai của cô, cũng không thể chỉ là đồng nghiệp của cô" - Minh Huy vừa ôm An Chi vừa nói.

Đúng lúc này, Nam Phong gọi điện muốn gặp An Chi nhưng Minh Huy đã khẩn cầu: "Đừng đi mà, Annabell!". Liệu An Chi sẽ chọn ở bên ai: Nam Phong hay Minh Huy?

Diễn biến đáng chú ý trong tuần này, Minh Huy đã nói cho Hạ Linh (Chi Pu) biết An Chi đã biết hết mọi chuyện. Thay vì tìm cách giải thích và xin lỗi bạn thân, Hạ Linh đã rất đau khổ và oán trách: "Tại sao bà giữ im lặng? Thà là bà mắng chửi đi, bà mắng chửi tôi thậm tệ đi".

Khi tất cả mọi chuyện đã ngã ngũ, An Chi sẽ đưa ra cách giải quyết cũng như lựa chọn của mình như thế nào?

Các tập 47 - 50 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 thứ Hai, Ba, Tư, Năm tuần này trên kênh VTV3.

Theo VTV