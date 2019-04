Mối tình đầu của tôi - Tập 43: Không phải Nam Phong, đây mới là lý do An Chi "lột xác" quay lại Hermode

Trong trích đoạn giới thiệu tập 43 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, An Chi (Lan Ngọc đóng) chính thức quay trở lại tạp chí Her mode trong sự chào đón của tất cả các thành viên phòng Biên tập.

Minh Huy (B Trần đóng) đã hỏi thẳng An Chi: "Cô quay lại là vì anh ta đấy à?". Tuy nhiên, cô nàng khẳng định, cô quay lại không phải vì Nam Phong mà cô có một mục tiêu khác. Vốn thân thiết với Minh Huy và coi anh như anh trai nên An Chi không ngại chia sẻ mọi chuyện. Mục tiêu mà cô nhắc đến chính là kiếm tiền để mua cho ba một chiếc máy photocopy khác.

"Bây giờ tôi sẽ không quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa, chỉ tập trung cố gắng làm việc kiếm tiền, để ba không phải lo về tôi nữa" - An Chi tâm sự.

Minh Huy "thở phào" khi lý do An Chi quay lại không phải là vì Nam Phong. Anh cũng liền ngỏ ý muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô nàng "Annabelle" nhưng tất nhiên là An Chi không đồng ý.

Dường như sự quay trở lại công việc lần này của An Chi khá suôn sẻ. Cô được Nam Phong khen ngợi hết lời về ý tưởng đầy mới mẻ. "Những gì cô nghĩ lúc nào cũng ấm áp và đầy cảm xúc. Tôi sẽ luôn chờ đợi những ý tưởng sắp tới của cô" - Nam Phong nói với cô trợ lý.

Ở diễn biến đáng chú ý khác, Minh Huy tiếp tục gặp Hạ Linh (Chi Pu đóng) để thúc giục cô nói ra sự thật. Hạ Linh tiếp tục khóc lóc vì cô đã cố gắng dừng lại cả chục, cả trăm lần rồi nhưng cuối cùng lại không làm được.

Khi Minh Huy nhắc tới Nam Phong là mối tình đầu của An Chi, Hạ Linh cũng khẳng định Nam Phong cũng là mối tình đầu của cô.

Liệu sau khi nghe nỗi lòng của Hạ Linh, Minh Huy có cảm thông cho cô hay tiếp tục hối thúc cô nói ra sự thật?

Tập 43 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (8/4) trên kênh VTV3.

Theo VTV