Mối tình đầu của tôi - Tập 31: Hạ Linh đau đớn trộm mảnh ghép của An Chi để đưa cho Nam Phong

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim Mối tình đầu của tôi trên đây, Hạ Linh (Chi Pu đóng) tình cờ gặp Minh Huy (B Trần đóng) ở trung tâm tập thể dục. Minh Huy rất tò mò vì sao hôm trước Hạ Linh phải nhờ anh đóng giả làm chồng sắp cưới.

Sau khi tâm sự nỗi lòng mình và nhận lời khuyên từ Minh Huy, thay vì tìm cách cắt đứt quan hệ với Nam Phong (Bình An đóng), Hạ Linh quyết định một lần thử để có được anh.

Hạ Linh nghĩ rằng làm gì có thành công nào mà không phải trả giá. Dù có đau đớn thế nào thì cô cũng muốn thử một lần. Biết Nam Phong là mối tình đầu của An Chi (Lan Ngọc đóng) nhưng anh cũng là người đàn ông đầu tiên khiến Hạ Linh rung động và cho cô biết thế nào là tình yêu đích thực nên đây cũng là mối tình đầu của cô. "Xin lỗi bà nhưng tôi sẽ không từ bỏ cơ hội của mình đâu" - Hạ Linh đau đớn khi quyết định "cướp" mối tình đầu của bạn thân mình.

Hạ Linh quyết định lấy trộm mảnh ghép của An Chi để đưa cho Nam Phong. Nhìn thấy mảnh ghép năm xưa, Nam Phong không còn lý do gì không nghĩ đây chính là An Chi của anh. Anh vô cùng hạnh phúc vì đã tìm ra An Chi thực sự - mối tình đầu của anh.

Liệu chuyện lấy trộm mảnh ghép của bị bại lộ? Hạ Linh có bị cắn dứt lương tâm?

Tập 31 phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 hôm nay (18/3) trên kênh VTV3.

Theo VTV