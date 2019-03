Mối tình đầu của tôi - Tập 30: Bị cảm nặng, An Chi được Minh Huy, Nam Phong tranh nhau chăm sóc

Trong tập 30 phim Mối tình đầu của tôi, Minh Huy (B Trần đóng) có lẽ đã khiến không ít khán giả "lụi tim" vì sự quan tâm dành cho nữ đồng nghiệp An Chi - người mà anh coi như em gái. Không chỉ mua thuốc, khẩu trang hay băng dán giảm sốt, anh còn nhẹ nhàng dặn dò cô phải biết tự săn sóc cho bản thân. Với giọng nói trầm ấm, từ tốn cùng cử chỉ yêu thương ngọt ngào, Minh Huy đã khiến An Chi cảm kích.

Trong khi Minh Huy có những hành động công khai, "sếp" Nam Phong (Bình An đóng) lại chọn cách quan tâm lặng lẽ và kín đáo hơn. Anh mua thuốc cảm cho An Chi nhưng không ngờ Minh Huy đã mua trước. Vì thế, anh lén lút đặt một củ hành tây trên bàn làm việc của An Chi.

Khi phát hiện ra hành động của Nam Phong, An Chi đã vô cùng hạnh phúc. Dù vốn oán hận Nam Phong nhưng trong cô luôn có những rung động đặc biệt dành cho anh.

Trở lại với Hạ Linh (Chi Pu đóng), cô đã suýt để lộ thân phận hai lần trong cuộc gặp gỡ ăn trưa với Nam Phong. An Chi vốn rất thích mưa và hay nói "đi thôi nà" khi nhìn thấy đèn xanh dành cho người đi bộ, Hạ Linh lại có những biểu hiện trái lại. Điều này đã khiến Nam Phong không khỏi nghi ngờ.

Các tập tiếp theo của bộ phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3.

Theo VTV