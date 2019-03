"Mối tình đầu của tôi" tập 26: An Chi hụt hẫng nghe tin Nam Phong có người yêu

Ở những tập trước, An Chi đã vô tình biết được tin Her mode sắp đóng cửa. Cô nhận ra ẩn sau vỏ bọc luôn gắt gỏng của Nam Phong là một người tâm huyết phải gồng mình, luôn cố gắng để vực dậy một tạp chí đang trên bờ vực phá sản. Thái độ của An Chi với Nam Phong vì thế cũng có nhiều thay đổi.

An Chi đã hiểu tại sao Nam Phong khắt khe trong công việc.

Tuy nhiên trong tập 26 phim Mối tình đầu của tôi , lúc An Chi bắt đầu những quan tâm với Nam Phong cũng là lúc cô nghe Lê Minh kể rằng đã nhìn thấy Nam Phong đi với người yêu. Dù thường xuyên bêu rếu Nam Phong nhưng nghe tin này, An Chi vẫn không giấu được nỗi thất vọng.

Trong buổi đi ăn trưa, nghe Lê Minh kể đã nhìn thấy sếp Nam Phong đi với người yêu xinh đẹp...

... An Chi không tránh khỏi thất vọng, buồn rầu.

Sau khi ăn trưa cùng cả phòng, An Chi còn mua đồ ăn lặng lẽ để trong phòng cho Nam Phong bởi cô lo lắng anh sẽ bỏ bữa.

Nam Phong cũng dần cởi mở hơn với An Chi. Từ một người hay chỉ trích cô thiếu năng lực, anh lại tỏ vẻ ân cần, khuyên nhủ cô. Thậm chí, khi An Chi vụng về, đến một miếng urgo cũng không xong, anh vẫn nhẹ nhàng giúp đỡ. Dường như khi mối quan hệ của cả hai đang dần có những chuyển biến tích cực thì duyên số lại vô tình tạo ra khoảng cách ngăn cản họ.

Gác lại những diễn biến xung quanh hai nhân vật chính, tiếp nối màn gặp gỡ tại sảnh khách sạn ở tập trước, Minh Huy đã có một cuộc đối thoại ngắn với Hạ Linh. Dù là "con ông cháu cha" nhưng anh vẫn giữ quen ăn mỳ gói khiến Hạ Linh không khỏi nghi ngờ. Chưa kể, điệu bộ láu cá của anh càng làm củng cố niềm tin nơi cô.

Trong lúc đang thưởng thức bữa sáng "dinh dưỡng", Minh Huy vô tình nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa Hạ Linh và An Chi. Cách xưng hô thân mật của cả hai làm anh suýt nghẹn khi lầm tưởng đại "mỹ nữ" Hạ Linh là bách hợp. Vẻ mặt "chấn thương tâm lý nhẹ" của B Trần khá hài hước, thể hiện đúng tính cách láu cá của nhân vật.

Các tập tiếp theo của phim Mối tình đầu của tôi phát sóng vào 20h00 thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh VTV3.

Theo VTV